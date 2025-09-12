Aganzo: "Las cosas se pueden hacer con más antelación"

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), se pronunció este jueves sobre las polémicas que rodean a LaLiga en los últimos tiempos. Entre ellas, el traslado del Barça - Valencia al Johan Cruyff, estadio que no ofrece el aforo mínimo exigido, o la disputa de partidos de la LaLiga en el extranjero con objeto de expandir la marca. Un asunto en el que también vuelve a estar involucrado el FC Barcelona. El plan de Javier Tebas, presidente del organismo, consiste en llevar a Miami el Villarreal - Barcelona.

Para Aganzo "son cuestiones a mejorar" el hecho de que el partido de esta cuarta jornada entre el Barcelona y el Valencia se vaya a disputar en la ciudad deportiva del club culé en Sant Joan Despí, en un escenario con capacidad apenas para 6000 espectadores, por debajo de los 8000 que exige la reglamentación. El Barcelona, con el 'OK' de Tebas, se acoge a que se trata de un traslado por razones de "fuerza mayor", en concreto, "motivos arquitectónicos" en la remodelación del Camp Nou. Una excepción recogida en la norma, pero que se ha comunicado al equipo rival con solo cinco días de antelación, generando graves problemas de logística.

"Las noticias se pueden dar antes. No tengo queja de ningún futbolista del Valencia CF a nivel personal, pero creo que las cosas se pueden hacer de diferente modo y con más anticipación", afirma Aganzo sobre un asunto que se complicó todavía más el martes al comunicar el Barça que tan solo repartiría las 6000 localidades disponibles entre sus socios. Horas más tarde, la entidad catalana rectificó la decisión inicial y cedió 290 entradas al precio por billete de 30 euros para la afición valencianista. El máximo acordado entre los clubes que forman parte del pacto 'Grada Visitante'.

Horas antes de que se extendiese la polémica por el Barça - Valencia desde el club de Mestalla tan solo Diego López había tenido la iniciativa de quejarse en público. "Me parece increíble que a cinco días no se sepa el campo", comentó el futbolista asturiano.

La UEFA no ve claro el Barcelona - Villarreal a Miami... consultará a las aficiones

Por otro lado, el presidente de la AFE se congratuló de la última comunicación por parte de la UEFA, que no ve nada clara la disputa del Villarreal - Barcelona del mes de diciembre en Miami (Estados Unidos). El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido el jueves en Tirana (Albania), debatió las solicitudes de las ligas española e italiana para que este duelo y el Milan - Como se jueguen lejos de sus fronteras. En concreto, en Miami y Perth (Australia), respectivamente. La aprobación final para estos duelos, "fuera de territorio UEFA", corresponde en última instancia al organismo rector del fútbol en Europa. La comunicación fue que se da un tiempo para "una ronda de consultas con todas las partes interesadas del fútbol europeo, incluidos los aficionados".

En los micrófonos de Radioestadio de 'Onda Cero', Aganzo dijo: "La RFEF está para informar de ese proyecto. Cuando haces un proyecto y no tienes información, no sabes si está bien o mal, ¿por qué LaLiga no nos daba información? Se aprobó sin saber nada al respecto, no se hacen responsables".

"Lo que ha hecho la UEFA es una cuestión de responsabilidad para que todos lo que formamos parte del fútbol podamos dar nuestra opinión. Sabemos que es LaLiga la que está detrás. Hace muchos años ya lo intentó, LaLiga se está escondiendo, no sé por qué, pero algo tiene que esconder. Cuando tengamos la información valoraremos y hablaremos con los capitanes", añadió.

Aganzo, además, habló de otros temas como el partido entre el Real Madrid y Osasuna de principio de curso después de la reciente disputa del Mundial de Clubes por parte de los blancos. "Es un tema de sentido común. Este es el presidente de LaLiga, quiere que sus jugadores tengan las mejores condiciones y quiere vender que es la mejor liga del mundo, pero sus jugadores vienen de otra competición y no tienen descanso, ¿a qué estamos jugando? ¿Es negocio o es salud? Vamos a poner el equilibrio entre derecho y dinero", analizó en relación con los escasos días de descanso que tuvo el equipo de Xabi Alonso.

Laporte, inscrito con el Athletic Club

Sobre el hecho de que, finalmente, el Athletic Club ha podido inscribir a Aymeric Laporte. Los bilbaínos podrán sustituir así al sancionado por dopaje Yeray Álvarez. "Me ha alegrado mucho porque era una situación en la que el jugador se quedaba en el aire", apuntó.

Por último, Aganzo opinó sobre la situación de Dani Rodríguez en el Mallorca, con suspensión de empleo y sueldo durante 10 días por publicar un comunicado en redes sociales contra su entrenador, Jagoba Arrasate: "Hemos hablado con Dani, acepta la sanción y se incorpora el sábado a los entrenamientos. Espero que Jagoba cuente con Dani".