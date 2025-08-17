Adil Rami: "El Real Madrid vino a por mí pero el Valencia dijo que no"

Adil Rami tuvo un paso polémico por el Valencia CF. En los primeros dos años, el francés fue importante en el esquema del equipo de Mestalla, jugando una gran cantidad de encuentros en LaLiga. Sin embargo, su mala relación con Djukic, entonces entrenador del conjunto 'che', le llevaron a salir del club por la puerta de atrás. De todas formas, el defensor ha recordado algunas anécdotas en Valencia en una entrevista para L'Équipe: "Mi primera temporada en Valencia fue increíble. El Real Madrid vino a hablar sobre mi transferencia pero el Valencia dijo que no. Un año más y ahí negociamos, dijeron".

Además de acordarse de su 'casi' fichaje por el Madrid, el central también ha hablado sobre uno de los entrenadores que le dirigieron como valencianista, Unai Emery. "Cuando llegué con Unai Emery, pensé: 'En realidad no, no quiero ser entrenador.' Es un entrenador de muy, muy alto nivel. Si tiene todos esos títulos y esa carrera, no es por nada. Algunos tienen suerte, él no". Al ser preguntado sobre el técnico que más le marcó en su carrera, Rami no dudó en nombrar al guipuzcoano, con el que también coincidió en el Sevilla.

De la misma forma que con Emery, el francés coincidió tanto en Valencia como en Sevilla con Éver Banega. "En Valencia, Éver Banega también fue increíble. Todas las pelotas que le daba, nunca volvían... Siempre hacia adelante, se daba la vuelta y se lanzaba", afirma Rami, que coloca al argentino como el mejor jugador con el que ha compartido vestuario a la altura de Hazard o Robinho. Al otro lado del campo, no titubea en decir que Messi era el más temido. "La primera vez que jugué contra él no dormí bien la noche anterior", explica, asegurando que en la víspera del Valencia CF - FC Barcelona de 2011 se decía a sí mismo: "espero que perdamos 2-0, no más".

En otro contexto, Rami recuerda a Miguel, compañero suyo en Valencia, como uno de los más fiesteros con los que se cruzó. "Un chico que se llamaba Miguel, que jugaba conmigo en Valencia, era un gran, gran fiestero", dice el que fuera campeón del mundo con Francia en 2018.

La carrera de Rami como valencianista no acabó de la mejor manera. Sus polémicas declaraciones contra el entrenador, sumado a sus palabras llamando "pelotas" a sus compañeros, llevaron al club a traspasarlo al AC Milan en 2014, luego de estar desconvocado y generar un gran revuelo en el vestuario.