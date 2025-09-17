Acuerdo para la renovación de André Almeida

El Valencia CF y André Almeida, como informa este miércoles la cadena Cope, han alcanzado un acuerdo para la renovación del centrocampista portugués hasta el 30 de junio de 2029. El contrato amplía en un año el que ya tenía firmado y el luso mejora sus condiciones salariales para pasar a engrosar en la clase media de la plantilla en términos económicos.

SUPER publicó el pasado 21 de agosto que la situación no se enquistaría, y que con ese objetivo las dos partes trabajarían en los primeros días posteriores al mercado si antes no se concretaba ningún traspaso que satisfaciese a todos. Venta o renovación en septiembre, una información que ahora se confirma con el acuerdo alcanzado.

En plan inicial durante el verano pasó por un traspaso que colmara económicamente al Valencia para poder lanzarse al mercado en busca de un recambio. Las opciones, importantes como la de Cameron Puertas, estaban elegidas, pero no se activaron definitivamente porque el principal interesado en Almeida, el Trabzonspor no dio garantías de pago. Ni tampoco cotentó al Valencia con el fijo principal de su oferta por André. Asimismo, más allá de lo salarial, el destino turco no convencía plenamente al luso.

No obstante, la puerta estuvo abierta hasta bien entrado el mes de agosto porque su renovación no había sido prioritaria para los dirigentes. Estos la pusieron a la cola de las de Javi Guerra, César Tárrega y Diego López. Aun así, pese a las restricciones económicas del club, el entrenador, Carlos Corberán, valoraba la continuidad de un futbolista que nunca le ha sobrado.

Calidad y polivalencia que convencen a Corberán

Carlos Corberán ha sido fundamental para que la renovación de Almeida no se prolongase en el tiempo y se haya podido cumplir con el planteamiento de que la temporada no se dilatara con André descontento. Si no se iba, el técnico quería un final bueno y rápido en las primeras semanas de septiembre, y así ha sido.

André Almeida llegó al Valencia CF con 21 años, procedente del Vitória Guimarães por 8 millones de euros. Esta es su cuarta campaña en el equipo blanquinegro. Para Corberán es un jugador capaz de mejorar el rendimiento del equipo en este inicio en la zona medular. Además, sobresale, según el entrenador, por su calidad y versatilidad para moverse en varias posiciones. Mediocentro organizador, mediapunta o extremo desde la izquierda.

Vía: Superdeporte