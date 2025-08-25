Acelerón del Valencia CF por Ramazani

El mercado de fichajes encara su recta final y el Valencia CF no puede demorarse demasiado en cerrar los últimos fichajes que apuntalen la plantilla de Carlos Corberán. En las últimas horas, Largie Ramazani, extremo belga de 24 años, se ha convertido en el objetivo prioritario para reforzar la delantera, y la sintonía tanto con el futbolista como con el Leeds, club al que pertenece, es muy positiva, y con el paso de las horas cada vez lo es más.

Tanto es así que el Valencia CF y el Leeds han avanzado en la tarde noche de este lunes un buen trecho para la cesión del futbolista, hasta el punto que la entidad de Mestalla confía en cerrar la operación a lo largo del martes. En estos momentos, tras las conversaciones desarrolladas en la jornada de hoy, la opción más plausible es que el extremo acabe llegando bajo la fórmula de una cesión simple.

Ron Gourlay, CEO de Fútbol, ha estado intentando añadir en el préstamo una opción de compra, aunque si finalmente no logra poner de acuerdo están sobre este punto a los ingleses, la intención del Valencia para por ceder y poner fin al tira y afloja con una cesión simple. Lo prioritario pasa porque el belga esté cuanto antes en València y se una al equipo. A estas alturas de la negociación, el único aspecto que podría echarla hacia atrás es que el Leeds endureciera las condiciones de un 'loan fee', una cuestión que en el Valencia confían en que no suceda, pese al interés de otros equipos también en el jugador. Eso sí, ese terreno lo tiene ganado el Valencia, que cuenta con el 'OK' de Ramazani.

Avanza a buen ritmo

La operación avanza a buen ritmo y parece que Valencia y Leeds están condenados a entenderse. Así, todo hace indicar que Largie Ramazani se convertirá en el séptimo refuerzo del verano, el segundo para la zona de ataque, aunque el Valencia todavía debe cerrar los últimos flecos y rematar la negociación.