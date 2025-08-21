(Casi) todo al '9' en la recta final del mercado

En la rueda de la semana pasada, el CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, indicó que "probablemente, en este mercado haya un fichaje más". "Siento que si paramos hoy, tenemos ya una plantilla muy competitiva", añadió el ejecutivo escocés, quien compareció en sala de prensa dos meses y medio después de ser anunciado como responsable principal del área deportiva en el club, justo después de que días antes Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma completaran un grupo de seis fichajes iniciado con Dani Raba, Julen Agirrezabala y José Copete.

Nueve días más tarde, el plan del Valencia apenas ha variado. Ese fichaje en orden de prioridades es un delantero centro y tiene nombre y apellido, Umar Sadiq. El diálogo constante entre el CEO, Miguel Corona, director deportivo, y el entrenador, Carlos Corberán concluye que es la posición de '9' lo que más necesita hoy el equipo. Corberán les ha pedido un punta de referencia que compita por la titularidad con Hugo Duro y que ofrezca virtudes distintas a las del madrileño. Un '9' fuerte, potente y capaz de atacar los espacios al contragolpe, un perfil en el que encajan jugadores como Sadiq, Cyle Larin y otras opciones que se están trabajando por si falla el intento por el nigeriano de la Real Sociedad.

Mientras tanto, el entrenador se resiste a que no llegue un extremo que mejore la capacidad de desborde por los costados, aunque es consciente de que Peter Lim no ha permitido hasta la fecha exceder los límites de coste de plantilla. Por ello, para hacer más de un fichaje, computado dentro del coste de la plantilla profesional, la operación salida de hombres como Hugo Guillamón, André Almeida y Sergi Tenés debería coger más velocidad de la actual.

Partida de estrategia con la Real Sociedad

El caso Umar Sadiq ha entrado en la clásica partida estratégica de final de mercado en una liga como la española donde, cada vez más, escasean los recursos. La Real Sociedad trasmite en su entorno que ha rechazado la oferta del Valencia, alrededor de 500 000 euros por la cesión del delantero y una opción de compra cuyo precio no les contenta. El Valencia, por su parte, trasciende que considera que la propuesta es buena por un futbolista al que los donostiarras han dejado sin dorsal y por el que ya se pagó 1,5 millones por solo media temporada, además del salario del delantero correspondiente a los meses en los que estuvo en València.

Sin embargo, internamente, la Real contesta que si el Valencia tanto quería a Sadiq podía haber ejercido la opción de compra fijada en su día de nueve millones, divididos, como argumentan los vascos, en cómodos plazos. Lo cierto es que hoy, los 'txuri-urdin' siguen prefiriendo la vía del traspaso, pese a que apenas han recibido ofertas para ello a lo largo del verano. Se aferran a la aparición del Girona y al intento de incluirlo en la operación que tratan de consumar por el mediocentro venezolano Yangel Herrera.

Sadiq, dispuesto a aguantar con todo acordado con el Valencia

En todo este contexto, el Valencia mantiene su posición dispuesto a esperar por un jugador que está decidido a hacer lo mismo, aguantar, para cumplir con su deseo de volver al conjunto de Mestalla. De hecho, los valencianistas han acordado las condiciones económicas por las que Sadiq jugaría la próxima temporada como valencianista, incluso las de un futuro contrato bajo el supuesto de que hiciera efectiva una opción de compra que quiere incluir con un coste inferior a la de la anterior cesión.

De un modo u otro, mientras la Real amenaza con quedarse a un delantero de características distintas a las que reúnen Mikel Oyarzabal, Steinn Óskarsson, Gonçalo Guedes o el canterano Jon Karrikaburu, el Valencia no descuida el mercado de delanteros con el perfil que pide Corberán. Características que tiene el canadiense Larin, además de los jugadores que han trascendido en los últimos días en la prensa internacional, como son los casos de Moussa Sylla (Schalke 04) y Myron Boadu (AS Monaco). La lista, sin embargo, es más amplia con opciones más asequibles en lo económico y por delante.

En paralelo, la búsqueda de un extremo no está olvidada, aunque sí ha perdido intensidad desde el fichaje de Danjuma, decidido por Corberán, capaz de actuar como punta de lanza y también los costados, especialmente, en el izquierdo. El holandés nacido en Lagos (Nigeria) aterrizó a coste cero del Villareal, si bien, el traspaso en concepto de bonus ascendería a tres millones si acabara cumpliendo la mayoría de ellos, a lo que se suma un salario superior a los 3,5 millones. Según ha podido conocer Superdeporte, la apuesta por el internacional neerlandés paralizó por completo otras tentativas para los extremos en las que la dirección deportiva llevaba un tiempo trabajando. De hecho, con Danjuma, en la actualidad la necesidad ha cambiado de lado. Si llega un extremo, se prefiere que sea para la banda derecha.

A la espera de una oportunidad de mercado

Ahora, según trasciende del club, el Valencia está obligado a aligerar masa salarial y coste de plantilla para poder realizar más de un fichaje. No es una cuestión simplemente de número de fichas libres, que también. En este sentido, la dirección deportiva está pendiente para el extremo de futbolistas que supongan oportunidades de mercado. Libres, cedidos o con coste de traspaso bajo. Entre las alternativas que se han contemplado hay jugadores como Dani Rodríguez (Barça B) o de la Liga Hypermotion. Por ejemplo, días atrás el Valencia se interesó por Nico Melamed (Almería), una de las posibilidades más interesantes, por sus más de 60 partidos en Primera con el Espanyol. El mediapunta y extremo de 24 años tenía una cláusula de escape que ya ha caducado.