30 años del fichaje de Viola, el nuevo Romario

Hoy 19 de agosto se cumplen 30 años del fichaje de Paulo Sergio Viola por el Valencia CF. El brasileño aterrizó en Mestalla por 3 millones de euros y rápidamente se ganó el cariño de la afición. A pesar de su explosión goleadora en la recta final de temporada, el delantero acabo traspasado el año siguiente al Palmeiras, máximo rival de su ex equipo el Corinthians. Su debut llegó en una dolorosa derrota ante el Deportivo de la Coruña por 3-0, partido en el que jugó los 90 minutos.

Rendimiento en el Valencia CF

Su adaptación en el terreno de juego no fue tan fácil como con la afición y la ciudad. Carlos Alberto Parreira fue el técnico que insistió al club para que se realizara el fichaje, pero cuando Viola firmó por el Valencia CF, el entrenador brasileño ya no ocupaba los banquillos, sino que lo hacía Luis Aragonés.

El delantero no entró con frecuencia en los once del equipo hasta que en los últimos meses de competición, una lesión de Galvez le propició la oportunidad de empezar de inicio. El Valencia estaba peleando con el Atlético de Madrid por La Liga y el ariete brasileño estuvo a la altura de las exigencias. Marco ocho goles en seis partidos y trajo al campo una alegría que no se logra solo con goles. No fue suficiente para dar el título liguero al conjunto valencianista, pero sirvió para que los aficionados le recuerden con cariño y nostalgia. De hecho llegó a tener un cántico propio en la grada de Mestalla: "Uh Ah Viola, Uh Ah Viola".

El nuevo Romário

Viola fue comparado en su llegada con Romário, tal y como sacaba en portada la prestigiosa revista Don Balón, jugador que acabaría firmando la siguiente temporada por el Valencia CF. Aunque no pudieron jugar juntos, las comparaciones ya comenzaron antes de que ninguno de los dos vistiera la camiseta blanquinegra. Ambos eran brasileños y de 'jogo bonito'. Romario logró marcar 6 goles en 12 partidos oficiales con el club mientras que Viola 12 goles en 37 partidos, además de tres asistencias.