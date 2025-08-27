2004: El Valencia reinaba en Europa tras vencer al Porto

Un día como hoy, se cumplen 21 años de una efeméride que siempre quedará grabada en los valencianistas como una de las noches más brillantes en la historia del Valencia CF en este siglo. El 27 de agosto de 2004, el conjunto valencianista alzó la Supercopa de Europa tras imponerse por 2 goles a 1 ante el FC Porto en el estadio Louis II de Mónaco, coronando así una temporada de ensueño.

Nuevo entrenador, nuevo título

Bajo la batuta técnica de Ranieri, como apunta Ciberche.net: seleccionado por el consejo de administración regido por Ortí, tras la salida de Benítez al Liverpool, el equipo mantuvo su solidez y carácter competitivo. En el transcurso del partido, los goles en clave valencianista llegaron gracias a Rubén Baraja y Marco di Vaio, quienes marcaron en el primer tiempo y encaminaron el título para los blanc-i-negres. Por parte del club portugués, Ricardo Quaresma logró recortar distancias en los minutos finales, pero resultó insuficiente para arrebatar el trofeo al Valencia CF.

Broche de oro para el Mejor Club del Mundo

Este título supuso el broche de oro a uno de los ciclos más laureados de la historia del club valencianista, incluyendo también LaLiga y la Copa de la UEFA conquistadas en la temporada 2003-2004, consolidando al Valencia CF como uno de los grandes del fútbol europeo, logrando también el título de Mejor Club del Mundo del año 2004 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Esta victoria en Mónaco supuso la segunda Supercopa de Europa en la historia del club, después de la conseguida en el año 1980. Además, fue una recompensa al trabajo de una plantilla que cominaba veteranía, talento y compromiso, con nombres como David Albelda, Vicente Rodríguez, Pablo Aimar, Roberto Ayala o Santiago Cañizares.

Hoy, dos décadas después, la afición valencianista recuerda con orgullo aquel logro, intentando que esos días vuelvan más pronto que tarde a hacerse realidad en la actualidad.