2000 días sin pisar una competición de la UEFA

La vorágine del mercado, en el que se espera aún la llegada de Umar Sadiq, y tres jornadas de la Liga 25/26 han consumido en un abrir y cerrar de ojos el mes de agosto. Un mes con el que se van también 2000 días sin ver al Valencia CF donde le corresponde por dimensión social y trayectoria histórica, en las competiciones europeas. Desde el 10 de marzo de 2020, fecha en la que el equipo cayó eliminado en los octavos de final de la Champions frente a la Atalanta, hasta hoy se han cumplido esos dos mil días sin pisar Europa para disputar un encuentro en cualquiera de los torneos organizados por la UEFA.

Aquel extraño 10 de marzo, los italianos ganaron por tres goles a cuatro a los blanquinegros, entrenados por Albert Celades, en un Mestalla sin público. El Valencia se quedaba fuera de la competición de clubes más importante tanto en lo deportivo como en lo económico por un global de 8-4. Por entonces, aún se desconocía la gravedad de una pandemia de coronavirus que empezaba a estallar. De hecho, mientras la afición se agolpó para recibir al equipo, el Valencia-Atalanta fue el primer partido sin espectadores, antes incluso de que toda clase de actividad se paralizase.

En un par de meses serán ya once los años desde que Peter Lim comprara una amplia mayoría accionarial del club de Mestalla. A su llegada, en octubre de 2014, el objetivo transmitido por los dirigentes de Meriton consistía en la consolidación del Valencia entre los mejores equipos del Viejo Continente. Sin embargo, más de una década después, los murciélagos únicamente han participado en tres ediciones de la Champions League -y una de la Europa League al caer de la primera en la fase de grupos-. Tres de esas cuatro participaciones se sucedieron con Marcelino García en el banquillo. Hasta el aterrizaje de Lim en el Valencia, el Valencia había disputado competiciones europeas en 16 de las últimas 17 temporadas.

El contraste de las metas iniciales con el peso de los hechos y los años

La realidad de los hechos de la gestión bajo el paraguas accionarial de Lim se traduce con la desaparición de la entidad blanquinegra del panorama de élite en el fútbol europeo. Un borrado progresivo desde 2020 hasta la actualidad. Sin ir más lejos, la base de datos más importante sobre el Valencia CF, 'Ciberche', reflejaba la negativa metamorfosis que se ha alcanzado en los últimos tiempos. Hace tan solo dos días se completaron 21 años desde que el Valencia lideraba, a finales de agosto de 2004, el ranking de clubes de la UEFA tras proclamarse en Mónaco supercampeón de Europa imponiéndose al campeón de la Champions de aquel año, el FC Porto de Jose Mourinho.

Entonces, poderosos como Real Madrid y Barça sufrían una dura competencia por el dominio de la liga española. De hecho, el Deportivo de La Coruña marchaba séptimo en el ranking, por delante del Real Madrid, octavo. Y el Villarreal era noveno por delante de un Barcelona decimoquinto y en horas bajas. Hoy, en cambio, con seis temporadas encadenadas sin jugar en Europa, el Valencia no entra en una clasificación UEFA de 415 clubes del continente que valora los resultados de cinco campañas precedentes.

Las palabras de la gestión Meriton ha chocado con los hechos hasta la fecha. Mientras una nueva normalidad se consolidaba pasada la crisis global del Coronavirus, en diciembre de 2022, Kiat Lim, el hoy presidente a la distancia del club, pisaba por primera vez la ciudad con un discurso en el cual "el objetivo de volver a Europa" era el núcleo central. "Nosotros como entidad siempre queremos jugar en Europa. Este es un objetivo común y una ambición de todos los involucrados dentro del Valencia", decía el hijo del máximo accionista en una entrevista grabada en ‘VCF Media’. Tres años después, los resultados que sitúen al club en la parte alta de la Liga compitiendo por Europa no han llegado, aunque sí lo han hecho las graves consecuencias económicas de estar lejos de la mayor fuente de ingresos existente en el fútbol: la Champions League, o en su defecto, competiciones como la Liga Europa y la Liga Conferencia.

El valencianismo se aferra a Corberán

Durante estos años posteriores a la pandemia, lo más cerca que han estado fue el séptimo puesto (Conference League) de abril de 2024 tras vencer a Osasuna con Rubén Baraja como entrenador. No obstante, las ilusiones se desmoronaron con un pésimo final de temporada 2023/24 en la que solo se sumaron dos puntos sobre 21 posibles. Año y medio más tarde, la afición valencianista trata de volver a ilusionarse con Carlos Corberán en el banquillo, autor de una permanencia milagrosa en el curso 24/25, el comunicado de finales de mayo en el que se hablaba de regresar a la élite europea con el nuevo CEO, Ron Gourlay, y un mercado de fichajes que ha deparado la llegada hasta ahora de siete refuerzos: Raba, Agirrezabala, Copete, Ugrinic, Santamaría, Danjuma y Santamaría. Y, eso sí, también las ventas de Mamardashvili, Mosquera y Yarek.

"No jugar en Europa por más de 1000 días...", se lamentaba Kiat Lim en aquel 2022, dando a entender que era una sangría a la que había que poner fin. "Esperamos cambiar eso", agregaría poco después cuando visitó las obras del Nou Mestalla y a los políticos valencianos. "Obviamente, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Trabajaremos muy duro para asegurarnos volver. Tengo un profundo respeto por el club, por la competitividad que logró en el pasado, dos finales seguidas de Champions. Eso debemos tenerlo en cuenta para avanzar. Es el nivel que deberíamos alcanzar, entiendo el enfado de la afición", comentaba hace casi tres años.

2025/26, una temporada clave

Con 2000 días lejos de una competición UEFA y de los ingresos que esta genera, el Valencia del presente sobrepasará en este curso 25/26 los 2135 días que estuvo el equipo sin pisar Europa entre noviembre de 1972 y septiembre de 1978. Y lo que es aún más duro, si esta temporada los blanquinegros no logran consumar el regreso al fútbol europeo rebasarán con creces el peor registro de todos los tiempos en el club de Mestalla, los 2373 días sin competir oficialmente fuera de nuestras fronteras. Los que se vivieron entre la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Cup del 16 de marzo de 1983, frente al Anderlecht en Bruselas, y la primera ronda de la UEFA del 13 de septiembre de 1989 contra el Victoria de Bucarest en el Luis Casanova. Aquellos más de seis años fueron una etapa trágica a causa del descenso a Segunda en 1986 y las penurias económicas que dejaron las obras en el estadio con motivo del Mundial 1982.