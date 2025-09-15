18-1: Las claves del horror contra el Barcelona

El Barcelona se ha convertido en una auténtica pesadilla para el Valencia de Carlos Corberán. El técnico ha sufrido un parcial de 18-1 en sus tres últimos enfrentamientos entre LaLiga y la Copa. Del 7-1 de Montjuic se pasó al 0-5 de Mestalla. El 6-0 es el último capítulo de un serial indigno para la historia de la entidad de Mestalla e injusto para un valencianismo cansado de humillaciones. Corberán ha conseguido devolver al equipo la competitividad que no tenía. Sin embargo, los duelos contra el Barça son su auténtica espina clavada desde su llegada al banquillo. Estas son algunas de las claves que explican la debacle blanquinegra más allá de la diferencia abismal de calidad entre las dos plantillas:

1. MIEDO AL BARÇA: Un Valencia pequeño y acomplejado

El Valencia de Corberán le ha cogido miedo al Barcelona y así es imposible ganar un partido. Ni al Barça ni a nadie. El equipo se sintió inferior desde el primer minuto del partido y mostró en el Johan Cruyff una versión pequeña, insegura y acomplejada impropia de un equipo de primera división. El conjunto blanquinegro salió al campo derrotado y sin creerse que podía ganar al Barcelona. El recuerdo de las dos últimas goleadas pesó y reabrió todavía más la herida.

2. PLANTEAMIENTO FALLIDO: Corberán no da con la tecla

Corberán no consigue dar con la tecla. El técnico ha probado tanto con la línea de cuatro como la línea de cinco en defensa, pero ninguna ha funcionado. El equipo encajó siete goles en defensa de cuatro en el 7-1 de LaLiga con Foulquier, Yarek, César Tárrega y Gayà. El de Cheste varió el dibujo en Copa sin resultados con defensa de cinco: Max Aarons, Mosquera, Diakhaby, Yarek y Jesús Vázquez. Tampoco funcionó el 5-4-1 del Johan Cruyff con Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Copete y Gayà. "Mi planteamiento no ha funcionado, soy el máximo responsable por tercera vez seguida de no dar con la tecla", reconocía el propio Corberán.

3. DESENCHUFADOS: Tres arranques igual de fatales

El Valencia ha estado los tres partidos maniatado a merced del Barça. En ninguna fase de ningún encuentro estuvo dentro del partido. Los tres arranques fueron igual de malos. Los de Corberán encajaron 4 goles en los primeros 24 minutos en el encuentro de LaLiga. En Copa se repitió la historia: 4 tantos en contra en 30'. Anoche el equipo tardó 29 minutos en encajar el primero, pero la sensación desde el principio es que era cuestión de tiempo. Si el Valencia aguantó fue como consencuencia de la falta de eficacia en ataque del Barcelona.

4. VULNERABLES: Una defensa de risa

El equipo ha hecho aguas por todos los lados en fase defensiva. El Barça siempre encontró muchos espacios en la siempre desordenada zaga del Valencia de cuatro o cinco defensas. La acumulación de defensas no sirvió de nada en el Johan Cuyff. Los de Corberán cometieron errores de bulto y concedieron demasiadas facilidades a un Barça que siempre jugó fácil con toda la comodidad del mundo. El dato es demoledor. El de Cheste ha recibido 18 goles en sus tres enfrentamientos con el Barça. En los otros 25 encuentros solo recibió 23. El promedio de goles en contra ante los azulgranas es de 6 goles. En el resto de la 'era Corberán' entre LaLiga y la Copa (con 8 porterías a cero) baja a 0,92. Menos de uno.

5. PELIGRO CERO: Dramático 63-13 en el cómputo global de tiros

Los datos del 6-0 evidencian el desastre: 24 tiros del Barcelona por solo 2 del Valencia. Lo mismo sucedió en los enfretamientos anteriores. El computo final de disparos en el 7-1 fue de 22 a 7. Un registro muy similar al que se vivió en el 0-5 de Copa: 4-17 a favor del Barça. El global es sangrante: 63 tiros de los azulgranas por solo 13 del Valencia. Corberán nunca ha sabido ni ha podido atacar la siempre adelantada defensa de Flick. La triste realidad es que los azulgrana todavía pudieron marcharse de los tres partidos con resultados todavía más abultados.

6. SIN INTENSIDAD. Dos partidos haciendo menos faltas

Hay otro dato que llama también mucho la atención y explica la falta de intensidad y la facilidad con la que ha jugado siempre el Barcelona. El equipo de Corberán hizo menos faltas que el conjunto de Flick en dos de los tres goleadas. Por increíble que parezca, debido al porcentaje de posesión del Barça. el Valencia anoche solo hizo 8 faltas por 9 del Barça. Lo mismo pasó en Copa. El Valencia hizo 6 y el Barcelona 7. En el 7-1 de Copa los registros fueron muy similares: 10 faltas del Barça por 12 del Valencia. El cómputo global de faltas es de empate: 26-26. Es incomprensible.