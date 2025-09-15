Corberán, por si no te gustaba el caldo, toma dos tazas. Si el hecho de que te recordaran el vergonzante registro de 12-1 te resultaba molesto, ahora tienes un grapado más de clavos en la garganta. Y digo todo esto sin perder de vista el agradecimiento que te debemos por el buen trabajo que llevaste a cabo el año pasado y sin responder ahora a nuestra naturaleza valenciano-fallera de quemar la falla cuando solo llevamos cuatro jornadas de Liga. Pero también digo esto sin perder de vista que, en algunas cuestiones, el máximo responsable eres tú y que, de momento, la estás pifiando y lo del año pasado ya nos queda lejos, muy lejos y, como bien sabes, el fútbol vive del presente.

Hay que ser presuntuoso como para entender que tu planteamiento está por encima de tus semejantes, solo porque tú, iluminado joven técnico, así lo estimas: ¿para qué fijarse cómo le planteó el partido el Levante o el Rayo Vallecano al Barcelona? Tú más chulo que un ocho, claro que sí. Tu nefasto olfato con el Barcelona te llevó a hacer el ridículo el año pasado, donde nos hiciste mucho más pequeños, casi de regional. Este año has vuelto a hacer la misma: ataque de entrenador que considera que tiene fórmulas mágicas que nadie ha visto. Pero la verdad es que te la vuelven a estampar en la cara y vuelves a hacernos pasar por un bochornoso espectáculo que el valencianismo no tiene por qué vivir. Y ahí tienes tus números: 18-1. Lo único que me cuadra es que seas culé en el fondo.

Hay cosas de este equipo que no me encajan y otras que me sorprenden. Muchas no dependen del técnico, sino de quienes están arriba (por cierto, ¿cuántos bochornos de estos lleva Corona en su bagaje como director deportivo?), pero no siempre: te empeñaste en el portero Julen Aguirrezabala y, hasta el momento, me parece un portero normalito de primera división, que no noshará ganar puntos ni partidos y que, con los pies, pues tampoco es nada del otro mundo. Te encaprichaste con él, qué le vamos a hacer. Pero el domingo se comió varias y en lo que llevamos de campeonato tampoco le he visto hacer nada del otro mundo. Y yo entiendo que porteros de esta categoría y nivel ya teníamos en casa.

Te empeñas también en poner de titular al peor lateral derecho que he visto nunca en esta plantilla: Foulquier. Y no solo lo pones, sino que además haces que lo renueven dos años. Siempre lo he dicho: merece todo el respeto por su honestidad, pero es muy mal futbolista, porque ni sabe defender ni sabe atacar, ni ayuda en las coberturas. Su espalda (estaba clarísimo que la iban a buscar) es lesiva para el equipo y su presencia debilita notablemente la defensa. Iranzo es mucho mejor jugador y casi te lo quitas de malas maneras.

Cuando te pones con cinco centrales quizá debes trabajarlo un poco más, porque el domingo fue horrible ver la sinrazón de una zaga que iba perdida, desnortada y blandita: hiciste que Tárrega empeorara, que Diakhaby se desvaneciese y que Copete, ese central por el que has pagado más de tres millones de euros, sea más flojo de lo que ya es. Algún día, si quieres, nos explicas este movimiento de mercado del cuarto central del Mallorca y qué nos puede aportar, porque salió Mosquera y entró él. Y salió Yarek y entró él. Y ha sido terrible el cambio: mal colocado siempre, dubitativo con balón, lento, sin contundencia aérea, etc. Un fichajazo. Pero te digo más: el chico no tiene culpa ni hay que tomarla con él. Hay que apoyarle todo lo que se pueda porque le viene muy justo todo. A quien debemos mirar es a quien lo trajo aquí y con estas condiciones.

Le entregó Corberán el centro del campo al Barcelona y le destrozaron: Guerra tiene sus ratos, sus momentos, pero me pregunto por qué Fermín está en la absoluta y él, en cambio, en la sub-21. Pues ya tienes la respuesta, no hay más preguntas. Y cabría también preguntarse por qué los chavales de las inferiores del Barcelona salen como salen y los de la Academia muestran un nivel bastante más bajo, en general, sin entrar en casos particulares. Quizá no es exactamente una cuestión de formación, sino de planificación deportiva con muchos de los nuestros. Y no es cuestión de mirar a los chicos, sino a quienes están organizando también su desarrollo en los despachos. Este es otro debate que algún día debemos tener.

De momento, Corberán, ese avispado técnico JASP, ha sacado un tercio de los puntos en juego: Sergio Francisco, con la Real Sociedad, le dio un somero baño y mereció perder, aunque empató. Alessio Lisci le hizo tragar el polvo y consiguió que viésemos la peor versión del equipo hasta el momento, con una notoria inoperancia en todo el campo. Dos veces te comieron la tostada. Llegó Bordalás y te supiste anticipar, gracias. Y finalmente el Barcelona, donde Flick, con cinco titulares fuera del equipo (dejando fuera su gran potencial ofensivo), evidenció todas y cada una de las carencias de un cuerpo técnico y de una plantilla que no va sobrada para primera división. Es decir, de cuatro partidos, en tres te han superado los técnicos rivales: háztelo ver, Corberán, porque igual que Baraja metió, poco a poco, al equipo ahí abajo, ahora mismo tú, lo tienes el que hace 15: has jugado dos partidos fuera de casa y no has llegado ni a disparar realmente a portería. Y así es como se entra en las dinámicas peligrosas.

La próxima vez que se te ocurran las flautadas estas de hacer peor a tu equipo, de no trabajar suficientemente bien cómo plantarle cara a un rival o lo que sea, te pido que respires profundamente, lo pienses con calma y recules: la vergüenza del 18-1 es para todos y la responsabilidad es solo tuya. Escucha, aprende en algunos casos, y no te dejes llevar por la suficiencia de quien cree que sabe mucho de lo que sea. Siempre estamos aprendiendo, lo malo es quien se niega a hacerlo porque cree que todo lo hace de maravilla.

Vía: Superdeporte