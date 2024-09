Swiatek reta a Pegula en los cuartos del US Open

La polaca Iga Swiatek, número uno del mundo desde el 6 de noviembre de 2023 y camino de cerrar el año en esta posición, apabulló este lunes a la rusa Liudmila Samsonova y se enfrentará en los cuartos de final del US Open a la estadounidense Jessica Pegula.

La ganadora del ‘grande’ neoyorquino en 2022 se impuso en octavos a Samsonova, que ocupa la posición 16 del ránking, por 6-4 y 6-1 en una hora y 30 minutos en un partido con dos mangas muy diferentes. En la primera no pudo romper el servicio de su rival hasta el último juego, pero en la segunda la doblegó con gran facilidad.

Esta era la cuarta vez que Swiatek se veía las caras con la rusa y todas ellas acabaron con triunfo de la número uno de la WTA. Su rival en cuartos será Pegula, que es la sexta del mundo y que en octavos fulminó a la rusa Diana Shnaider por 6-4 y 6-2 en una hora y 28 minutos. Ambas se han enfrentado ya en nueve ocasiones y el balance es claro para la mejor tenista de la actualidad, que ha derrotado a la norteamericana en seis ocasiones y tan solo ha perdido tres veces ese enfrentamiento directo.

No obstante, la estadounidense vive un momento muy dulce en las pistas duras norteamericanas, ya que viene de ganar su segundo WTA 1.000 de Canadá consecutivo y de alcanzar la semana siguiente la final del WTA 1.000 de Cincinnati, donde derrotó a la española Paula Badosa en semifinales. De hecho, suma 13 triunfos en sus 14 últimos partidos.

Pegula sigue en plena racha de juego y de resultados / EFE

"Ahora mismo acabo de salir de la pista, pero sé que contra Jessica (Pegula) será un encuentro muy complicado. Ella juega muy bien aquí con esa pelota plana sin apenas giro y tendré que trabajar muy bien mis piernas, ya que ella tendrá un ritmo muy alto de pelota con tantas victorias en las últimas semanas. Será un gran desafío", explicó la polaca a pie de pista.

En cuanto a su victoria en Nueva York en 2022, Swiatek considera que esa experiencia en el torneo "me ayuda. Evidentemente lo que más recuerdo es esa final contra Jabeur (6-2 y 7-6). No puedo explicar concretamente cuándo me ayudan esos recuerdos. Nunca es en la cancha, porque ahí solo estoy centrada en ese momento actual y me olvido del pasado".