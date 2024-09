Sinner y Alcaraz reafirman el relevo generacional

Las últimas semanas de Jannik Sinner han sido más que intensas. Tras anunciarse que dio positivo por partida doble en un control antidopaje realizado en el Masters 1000 de Indian Wells, el italiano aterrizaba en Flushing Meadows en el punto de mira. Su polémica situación provocó la incertidumbre en el mundo del tenis, pero el italiano, como suele hacerlo sobre la pista, se ha mantenido de hielo y ha realizado un estratosférico US Open.

Su victoria en la gran final fue el broche de oro a un torneo en el que el actual número uno del mundo no ha tenido rival. Sinner aplastó el sueño americano de Fritz por 6-3, 6-4, 7-5 y certificó el relevo generacional en el mundo del tenis. En los cuatro Grand Slams disputados esta temporada, Alcaraz y Sinner han demostrado, si no lo habían hecho ya previamente, que son claramente el presente y el futuro de este deporte.

Por primera vez desde 2003, ningún miembro del 'Big Three' ha ganado un Grand Slam en una temporada. Es la primera ocasión en la que se da esta situación, desde que Federer ganara su primer Wimbledon hace más de 20 años. Además, entre español e italiano se han repartido los cuatro 'grandes' de la temporada. Por parte de Alcaraz, ha conquistado Wimbledon y Roland Garros, mientras que Sinner ha ganado Open de Australia y US Open. Esta estadística pone en evidencia que los dos tenistas han provocado que el 'Big Three' ya sea pasado y demuestra, una vez más, que los demás tenistas se encuentran muy alejados de ellos dos.

Jannik Sinner celebra su victoria en la final del US Open 2024 / AP

Más allá de un Novak Djokovic que ve como su tenis no aguanta durante toda una temporada, jugadores como Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Alexander Zverev o Alexei Popyrin, han conquistado importantes torneos este año, pero en los momentos clave como en los Grand Slam, siguen estando un peldaño por debajo de los nuevos 'extraterrestres' que van a dominar el tenis durante los próximos años.

"ES BUENO VER NUEVOS CAMPEONES"

El propio Sinner, preguntado por esta circunstancia, reconoce que es una buena noticia para el tenis que haya nuevos campeones: "Es algo bueno de ver. Es bueno ver nuevos campeones, nuevas rivalidades. Siempre tendré a jugadores que me hacen ser mejor tenista, porque habrá momentos en los que me ganen. Entonces, tienes que encontrar la manera de cómo vencerles. Hoy vimos que no todo es perfecto. He podido sacar algo mejor, pero esto me hace darme cuenta de que el trabajo no para. Siempre es un trabajo continuo. Es bueno para el deporte tener nuevos campeones", explica.

SINNER AFIANZA SU NÚMERO UNO

Tras la conquista del US Open, Sinner afianza aún más su número uno. El italiano suma un total de 11.180 puntos y aumenta la distancia con Alexander Zverev a 4.105 puntos. Alcaraz se encuentra en tercer puesto del ranking y le separan 4.490 puntos respecto a la primera plaza. Además, Sinner también se proclama líder con mucha diferencia en la Race 2024, con una distancia de 2.885 puntos sobre Zverev y 2.990 por delante de Carlitos.

Los próximos retos en los que Sinner buscará aumentar la diferencia con sus competidores será en el ATP 500 de China. Tras este torneo, la próxima cita será del 2 al 13 de octubre en el Masters 1000 de Shangái. Estos campeonatos también serán claves para Alcaraz. China y Shangái serán una gran oportunidad para que el murciano le recorte distancias, ya que en China defiende 180 puntos y en el Masters 1000 de Shangái cayó la pasada temporada en octavos de final.