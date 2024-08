El rival de Alcaraz 'alucina' al verle sin camiseta: "¡Es un espécimen!"

Carlos Alcaraz arrancó este martes su aventura en el US Open venciendo en primera ronda al australiano Li Tu por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-1. El duelo se le complicó más de lo esperado y estuvo al borde de las tres horas de duración. El murciano no estuvo cómodo en algunos momentos del encuentro y su rival no desaprovechó la oportunidad de ponerle contra las cuerdas.

El propio Alcaraz, tras finalizar el encuentro, reconoció que debe dejar atrás algunas desconexiones que tiene durante los partidos: "Es algo que ya he dicho muchas veces que tengo que mejorar: el tema de las desconexiones. He cometido muchos errores que no tocaba. De dos errores no forzados en el primer set a 18 en el segundo. Es un gran cambio que al final por eso es por lo que se me ha escapado el segundo set. Son cosas que tengo que ir mejorando."

Pese a todo, el de El Palmar continúa su andadura en Nueva York y Carlitos confía en recuperar la confianza: "En general me voy contento con el nivel, por la manera que he golpeado la bola, por la manera que me he movido: con buenas sensaciones excepto esas pequeñas cosas que te quedan".

"NO VOY A MENTIR..."

Tras perder, Li Tu también valoró el encuentro. Afirmó que estaba contento con el partido realizado y que abandona Nueva York con buenas sensaciones. Pero en una entrevista realizada durante el post partido, el australiano sorprendió a propios y extraños por unas valoraciones sobre Alcaraz. El tenista explicó que se sorprendió al ver al murciano sin camiseta: "No voy a mentir, cuando Alcaraz se quitó la camiseta, pensé: 'Este tío es un espécimen, es una bestia". El número 186 del mundo, además, reconoció que durante el partido no podía dejar de fijarse en las venas de Alcaraz.

'Carlitos' se enfrentará en la siguiente ronda al neerlandés Botic van De Zandschulp. El número 74 del mundo derrotó en primera ronda al canadiense Denis Shapovalov.