Medevedev, penúltimo escollo para Alcaraz

El murciano superó a Zverev en cuartos del US Open y buscará su billete a la final En el otro lado del cuadro, Novak Djokovic se medirá a la revelación, Ben Shelton

El murciano Carlos Alcaraz va camino de repetir gesta y volver a coronarse en el USOpen tal y como hizo hace ahora un año, cuando conquistó en estas mismas pistas su primer ‘grande’.

En cuartos de final, ante Alexander Zverev, volvió a hacer gala de su tenis efectivo firmó su billete a semifinales en tres mangas ( 6-3, 6-2 y 6-4). Solo dos horas y media de juego, racionando esfuerzos, necesitó el de El Palmar que aprovechó todas sus oportunidades de ‘break’ (cuatro de cuatro) ante un Zverev que pareció acusar su maratoniano partido ante Jannik Sinner en octavos.

“Me siento realmente cómodo jugando en esta pista, jugando en Nueva York. Estoy mostrando mi mejor nivel”, afirmó un satisfecho Alcaraz tras el duelo ante Zverev.

Ahora le tocará seguir demostrando su buen momento ante un tenista que ya sabe lo que es ganar en el US Open. Medvedev se impuso en la final de 2021 a Djokovic para hacerse con la corona.

Ambos tenistas se han enfrentando en tres ocasiones antes, con un balance de dos victorias a una a favor de Carlitos. Ambas llegaron en este 2023 y una de ellas también en unas semifinales de Grand Slam. Fue en Wimbledon, sobre hierba una de las superficies en las que destaca el moscovita. Pero el murciano no hizo concesiones y se impuso por 6-3, 6-3 y 6-3. También se cruzaron en la final de Indian Wells, con Alcaraz haciéndose con el título.

El murciano quiere seguir inclinando la balanza. "Estoy preparado para disputar una gran batalla con Medvedev en la semifinal”, afirmó antes del choque.

Nole contra la revelación estadounidense

En el otro lado del cuadro, Novak Djokovic disputará su 47ª final de Grand Slam. Una cifra con la que superará el récord que compartía con otro de los integrantes del ‘Big Three’, Roger Federer.

El serbio está a solo dos pasos de sumar un nuevo título en un major, lo que supondría su corona número 24, aunque antes deberá superar a un joven Ben Shelton que se ha convertido en toda una sorpresa en Nueva York.

El joven tenista de Atlanta, a sus 20 años, se encuentra ante su gran oportunidad y es el único estadounidense que sigue vivo en el cuadro masculino, después de que él mismo eliminara a Frances Tiafoe para pasar a esta penúltima ronda.

Shelton ya alcanzó los cuartos de final en el Open de Australia de este año, pero el resto de su curso ha sido irregular, sin alcanzar grandes hitos como el que tiene por delante en Nueva York.

Será la primera vez que Shelton y Djokovic se vean las caras en partido oficial, algo que para el estadounidense es una ventaja “que con mi estilo de juego me mida con alguien con quien no he jugado antes”.