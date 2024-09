Jódar, de Rafa a Rafa: "Desde pequeño mi ídolo era Nadal"

El español Rafael Jódar, que ganó el título júnior del Abierto de Estados Unidos, contó que sus compatriotas Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son dos de los espejos en los que se mira para seguir creciendo en el mundo del tenis.

"Desde pequeño mi ídolo era Nadal. Siempre lo veía cuando él ganaba los 'grand slam'. Yo trataba de hacer lo mismo que él, aunque él es zurdo y yo diestro y es diferente", afirmó en una rueda de prensa. "Ahora surgió Carlos Alcaraz y también es un referente. Tuve la oportunidad de pelotear con él en Madrid y es un chico excelente, que hace las cosas muy bien y es muy buena persona", añadió.

De 17 años y duodécimo favorito en el torneo, Jódar redondeó una extraordinaria actuación en Nueva York imponiéndose en la final al noruego Nicolai Budkov Kjaer, primer cabeza de serie y campeón también este año en la categoría júnior de Wimbledon, con remontada por 2-6, 6-2 y 7-6(1) en dos horas y seis minutos.

Jódar venció asimismo en cuartos al segundo favorito (el estadounidense Kaylan Bigun) y en semifinales al tercer cabeza de serie (el japonés Rei Sakamoto) para convertirse en el cuarto español en triunfar en la categoría júnior de Flushing Meadows por detrás de Emilio Sánchez Vicario (1986), Daniel Rincón (2021) y Martín Landaluce (2022).

Tras la victoria, el joven reconoció que nunca había jugado con tanta gente en el público como esta tarde en la Gran Manzana. "Tenía que estar concentrado y no pensando en toda la gente que estaba viendo el partido", dijo. También habló sobre cómo se prepara mentalmente para darle la vuelta a un encuentro como hizo en la final con remontada ante el noruego. "En los partidos hay mucha más tensión y crear esas situaciones en un entrenamiento es imposible, pero trabajo siempre tener mucha calma", apuntó el madrileño. "Mi mentalidad ha sido la correcta en todo el torneo y me ayudó mucho a no jugar por jugar, sino a estar cada punto con mucha intensidad. Por eso me pude llevar el partido aunque las cosas no iban como yo quería en el tercer set", añadió.

Por último, Jódar habló con cautela sobre su futuro: "No hay que pensar en dos o tres años, hay que mirar ahora las cosas que estoy haciendo bien y que me sirvieron para ganar este título. Obviamente este título es una motivación pero nada fuera de lo normal. Al final es un torneo júnior, hay que seguir trabajando cada día pero mi objetivo es ser tenista y voy a trabajar duro y poner todo de mi parte para conseguirlo", cerró.