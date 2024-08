Jannik Sinner rompe su silencio: "No creo que se me haya tratado de forma preferencial"

El mundo del tenis sigue en 'shock' tras anunciarse que Jannik Sinner dio positivo por partida doble en un control antidopaje realizado en el Masters 1000 de Indian Wells. Ahora, durante el transcurso del US Open, el italiano estará en el punto de mira, tanto por jugadores como por espectadores. Antes de arrancar su aventura en el Grand Slam norteamericano, Sinner ha decidido romper su silencio.

El actual número uno ha concedido una entrevista a ESPN en la que ha analizado la polémica del momento. Sinner se ha asegurado que no realizó nada ilegal y que en todo momento supo que demostraría su inocencia: "Han sido meses muy duros. Desde el primer momento nos pusimos a trabajar para explicar al detalle de dónde procedía la sustancia por la que di positivo y tuvimos claro que podíamos demostrar mi inocencia. Errores de este tipo pueden suceder, aunque sean graves e infrecuentes, pero lo importante fue tener clara la manera en la que explicar ese resultado y el hecho de que la cantidad de Clostebol encontrada fuera tan mínima", explica.

Diferentes tenistas han denunciado que el trato que ha recibido el italiano ha sido diferente al que padecieron otros jugadores en situaciones similares. Sinner niega categóricamente esta corriente: "Ha sido importante contar con gente cualificada desde el inicio para afrontar un proceso como este, pero no creo que se me haya tratado de forma preferencial respecto a otros. El proceso ha sido largo y hemos tenido que explicar muchas cosas. Ojalá la gente entienda ya por qué me han dejado jugar durante estos meses".

"NO HE SIDO YO MISMO EN LA PISTA"

El de San Candido explica que no ha sido nada fácil para él tener que vivir esto en plena competición: "Desde que supe que había ocurrido esto, no he sido yo mismo en la pista. Perdí la alegría en pista y me obligué a mí mismo a seguir luchando por cada bola, pero era complicado competir así. Me puse enfermo y fueron surgiendo problemas físicos que derivan del estrés que sentía por este proceso. En Wimbledon, por ejemplo, la noche antes de mi derrota casi no pude dormir porque no hacía más que pensar en el caso. Estoy feliz ahora que se ha demostrado mi inocencia, me quité un peso de encima y deseo que ningún otro tenista tenga que pasar por lo mismo", afirma Sinner.

"QUIERO CENTRARME EN LA COMPETICIÓN"

Ahora, a un paso de arrancar su trayectoria en el US Open, afirma que debe olvidar todo lo sucedido y centrarse en hacer un buen papel en el Grand Slam norteamericano: "Sé que llevará un tiempo aclarar todo para que mi reputación no se resienta y que la gente entienda perfectamente todo lo que ha sucedido. Ahora quiero ir dejando atrás esto porque lo he pasado mal, y centrarme en la competición. Fui capaz de ganar en Cincinnati, a pesar de que no tenía esperanzas de hacerlo bien, y honestamente, mis expectativas en el US Open 2024 son bajas. Necesito tiempo para volver a una buena disposición mental y mi cuerpo sigue sin estar en perfectas condiciones. Cualquier victoria será positiva, tengo que ir reconstruyéndome poco a poco", concluye.

Sinner debutará en el US Open el próximo martes 27 ante Mackenzie McDonald.