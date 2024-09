Fritz, el sueño americano que quiere frenar a Sinner

El tenis estadounidense está viviendo sus momentos más dulces en este US Open. La victoria de Taylor Fritz contra su compatriota Frances Tiafoe en semifinales de Estados Unidos confirmó la presencia del californiano en su primera final de Grand Slam de su carrera. El tenista, que representa el sueño americano en esta emocionante edición del US Open, tendrá ahora su reto más complicado por delante: vencer al invencible Sinner en el último partido en busca de la gloria en su tierra.

El tenista californiano superó todas las expectativas puestas en su participación de este US Open. El ránking número 12 de la ATP tiene en sus espaldas todas las esperanzas del tenis estadounidense, que quiere volver a celebrar la victoria de uno de sus tenistas en un Grand Slam por primera vez desde que en 2003 Roddick venciese en Nueva York.

Un sueño americano en ascenso

Fritz no ha dejado de sorprender al mundo del tenis en este US Open con un juego correoso que le permitió avanzar hasta semifinales del torneo habiendo cedido solamente dos sets. Es cierto que su cuadro terminó siendo más asequible del que se podría haber esperado -sin Djokovic en el camino, su rival más complicado sobre el papel era Zverev a partir de cuartos-, aunque el californiano ha demostrado que está a un nivel de confianza descomunal en el torneo de su vida.

El reto no ha terminado todavía para Fritz, que tiene ahora por delante el muro más complicado de superar; Jannik Sinner ha vuelto a su mejor tenis en este US Open y se postula como el gran favorito en la final de este domingo. El espigado italiano no ha mostrado apenas debilidades en un torneo que arrancó con polémica por las investigaciones por dopaje. Sinner se repuso de manera heroica de esas inseguridades hasta plantarse en el último partido con muchas garantías.

Sin embargo, el italiano sabe que deberá hacer frente no solamente a un rival lanzado como Fritz, sino también a un público de Nueva York que estará más presente que nunca para apoyar a su tenista. El reto es devolver al tenis estadounidense a lo más alto, un objetivo que tanto en el cuadro masculino como en el femenino están cumpliendo con cuatro semifinalistas en este US Open.

¿Podrá el sueño americano de Taylor Fritz hacer frente a la exuberancia de un Sinner más favorito que nunca? ¿Recuperará el tenista californiano la gloria de su país en el torneo de su vida? Las respuestas, este mismo domingo en la pista central Arthur Ashe.