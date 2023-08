La frase de Alcaraz que no gustará en el US Open: "Para ser sincero..."

El tenista murciano llega al cuarto Grand Slam del año "centrado en entrenar bien, en llegar preparado y en pasar la primera ronda" Valora Carlos Alcaraz la figura de su entrenador Juan Carlos Ferrero, a quien califica de "mi segundo padre"

Carlos Alcaraz sabe que el US Open que ganó en la edición del año pasado ya es historia. En letras de oro, pero historia, el pasado. El joven tenista de El Palmar está únicamente centrado en trabajar para llegar a la edición 2023 en las mejores condiciones.

En declaraciones a 'Eurosport', Carlitos señala que "para ser sincero, no me siento diferente ahora a cómo llegué el año pasado al US Open. Me siento igual que cuando llego a cualquier torneo. Estoy concentrado en los entrenamientos y en estar preparado al máximo para cuando comience el torneo".

Alcaraz destaca asimismo que intenta "no pensar en que gané el US Open el año pasado y en defender el título. Yo sólo estoy centrado en este año, en esta edición, y en pasar la primera ronda".

Y es que después de los torneos de Toronto y Cincinnati, el vigente campeón del Grand Slam neoyorquino regresa a Flushing Meadows entre los favoritos para alzarse con el cuarto grande del año.

Alcaraz también tuvo palabras para su entrenador, Juan Carlos Ferrero, en este tramo final de la temporada 2023: "Juan Carlos es una persona muy importante para mí, ya no sólo a nivel profesional sino también a nivel personal. Él me enseña muchisimas cosas, como por ejemplo a lidiar con situaciones dificiles en la cancha. Y también a ser mejor persona, y eso es muy importante para mí, más importante incluso que ser un buen deportista a o no".

"Juan Carlos me ha ayudado mucho en ese aspecto y siempre digo que es mi segundo padre. Es genial tenerlo presente en mi vida", comentó el de El Palmar.