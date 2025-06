Dura crítica a Alcaraz: "Cuando le oyes hablar, da vergüenza ajena"

Muchos doblistas están indignados con el nuevo formato del US Open, una de las que se ha pronunciado al respecto con mucha indignación ha sido Kristina Mladenovic, que no solo ha criticado duramente al nuevo formato del torneo, sino que también a algunas de las grandes estrellas del mundo del tenis, como a Carlos Alcaraz. La francesa, que ha ganado múltiples títulos de Grand Slam en dobles femeninos y mixtos, se caracteriza por un estilo de juego con un servicio potente y habilidades sólidas en la red, lo que la convierte en una formidable jugadora de dobles.

"Cuando oyes a Alcaraz y a otros decir que van a disputar el torneo para divertirse y preparar el US Open, da vergüenza ajena. Estamos hablando de un evento de Grand Slam, que no puede ser ni preparación ni diversión. En términos de estrategia empresarial, la idea es brillante, pero en términos deportivos están alterando la esencia de nuestro deporte, es un gran problema. "Veo bien hacer un evento así, pero que no supriman el torneo de dobles mixto tradicional de los Grand Slam", concluyó la exnúmero 1 francesa.

Además, la tenista remarcó que todo es por un interés económico para el torneo. "Garantiza al US Open una tercera semana mucho más lucrativa en cuanto a venta de entradas, consumo en el estadio y, supongo, derechos de televisión. Pero desde un punto de vista deportivo, es problemático porque toca la esencia del tenis. Un Grand Slam es una competición con mucha historia, en individuales y dobles. Y ahora, de repente, los dobles se convierten en una gran exhibición sin que nadie ni nada pueda intervenir. No hay problema en organizar un evento así, pero sobre todo, ¡no lo llamen Grand Slam!".

La francesa no fue la única en pronunciarse. "No se consultó a nadie, eso es lo más aterrador", comentaba Edouard Roger-Vasselin, el último francés campeón de un Grand Slam en dobles mixtos, en Roland Garros 2024. "Que la gente prefiera ver jugar a Carlos Alcaraz antes que a mí, es obvio. Pero el resultado es un poco impactante. La moraleja, una vez más, es que los Grand Slams hacen lo que quieren."

El nuevo planteamiento de torneo de dobles mixtos se ha adelantado a la semana previa al inicio del cuadro principal, y cuenta con un premio de un millón de dólares a los ganadores, esta nueva estrategia empresarial ha sido muy criticada por grandes doblistas alegando que esto corrompe la verdadera esencia del torneo y que se ha hecho únicamente para ganar más dinero. Aryna Sabalenka-Grigor Dimitrov, Jannik Sinner-Emma Navarro, Emma Raducanu-Carlos Alcaraz, Naomi Osaka-Nick Kyrgios, serán algunas de las grandes estrellas que participarán en este nuevo formato.