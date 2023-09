Carlos Alcaraz no entrenará antes de los cuartos del US Open

El murciano hará un trabajo de recuperación con su fisioterapeuta Juanjo Moreno El vigente ganador del US Open repetirá la rutina del pasado domingo

Carlos Alcaraz sigue preparándose para revalidar su título del US Open con la ventaja de que acumula suficiente rodaje de partidos en la gira americana de pista dura, la más agresiva para las articulaciones.

El alemán Alexander Zverev espera al murciano después de un maratoniano partido de casi cinco horas que se fue a los cinco sets y acabó casi a las dos de la madrugada ante Jannik Sinner que le puede pasar factura.

El murciano, que decidió descansar el domingo y no entrenar en las pistas de Flushing Meadows, se le vio en los octavos con un vendaje a la altura del muslo de la pierna izquierda en el partido que disputó frente a Matteo Arnaldi.

Alcaraz no tuvo ningún tipo de problemas pero pese a todo no quiere riesgos de forma que en el día de hoy y junto a su equipo, ha decidido repetir las rutinas y ha optado por hacer más tratamiento, motivo por el cual no comparecerá en las canchas de entrenamiento del Billie Jean King Tennis Center.

El pasado domingo, Alcaraz aprovechó para hacer turismo y visitar junto a familiares y cuerpo técnico los lugares más emblemáticos de Nueva York, entre ellos Brooklyn y su famoso puente, la estatua de la libertad.