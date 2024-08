Tras el 'batacazo' de Alcaraz... ¿Ahora qué?

Carlos Alcaraz está pasando uno de sus peores momentos como profesional. El murciano cayó esta madrugada del jueves en segunda ronda del US Open ante Botic Van de Zandschulp. 'Carlitos' fue superado en todo momento frente el número 74 del mundo y cayó derrotado de manera contundente por 6-1, 7-5 y 6-4.

Fue uno de los peores partidos que se recuerdan del español. El neerlandés no le dejó opción en ningún momento y se llevó las tres mangas en un encuentro que no llegó a las dos horas y media. La dura derrota puede tener muchos significados y, por supuesto, hará reflexionar a Alcaraz. El flamante campeón de Roland Garros y Wimbledon no cayó de manera tan temprana en un Grand Slam desde Wimbledon 2021, cuando también cedió en segunda ronda.

El de El Palmar, desde que logró la meritoria medalla de plata en los Juegos de París, ha notado un importante descenso en su rendimiento. El Masters 1000 de Cincinnati fue el primer aviso, después de caer de manera prematura en primera ronda ante Gael Monfils. Ese encuentro significó un primer aviso, pero el Grand Slam norteamericano ha confirmado los malos presagios.

Tras finalizar el encuentro ante Van de Zandschulp, Alcaraz se mostró más sincero que nunca. Durante el torneo, se ha visto como el murciano está padeciendo grandes desconexiones y su mentalidad no es tan fuerte como años atrás. El propio tenista es consciente de que debe ser un factor fundamental a mejorar: "Mentalmente no estoy bien. Entre los problemas que tengo es que no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo y eso para mí la verdad que es un problema", expresó.

Además, reconoció que ha podido notar un desgaste físico, ya que se ha visto inmerso en un calendario más que apretado: "A lo mejor yo soy un tipo de persona que al venir el calendario tan apretado, no me viene bien o mentalmente me exijo más de la cuenta. Tengo que ver qué pasa exactamente, pero la verdad que no he pensado en toda la exigencia tan seguida y en que eso es lo que me podría haber afectado."

PELIGRA EL 'TOP 3'

Las malas noticias para Alcaraz no se quedan aquí. El español puede pagar caro en el ranking ATP las derrotas en Cincinnati y en el US Open. Tras caer ante el neerlandés, pierde un total de 670 puntos y, de esta manera, tiene muy difícil acabar el año como número uno. Cabe la posibilidad, además, de que caiga del podio después de mucho tiempo. En caso de que Djokovic o Medvedev ganen el US Open, Alcaraz se quedaría fuera del TOP-3. La última ocasión en la que 'Carlitos' se encontraba fuera de los tres mejores jugadores del mundo fue el 21 de septiembre de 2021.

LA HOJA DE RUTA

Su futuro es más que incierto. En rueda de prensa, el de El Palmar ha afirmado que necesita meditar después de estas derrotas y que ha padecido un desgaste, tanto físico como mental. El próximo torneo en disputar del calendario será la Laver Cup. El torneo no influye en el ranking ATP y, de esta manera, puede darse un descanso, aunque se comentó que podría jugar en la modalidad de dobles con Rafa Nadal. El siguiente torneo será el ATP 500 de China (defiende 180 puntos). Tras China, la próxima cita sería del 2 al 13 de octubre en el Masters 1000 de Shangái, un torneo que seguro que no se perderá, ya que cayó en octavos y puede ser una gran oportunidad para recuperar el máximo número de puntos posibles.

Le esperan días de reflexión. 'Carlitos' es consciente del mal momento por el que está pasando y debe decidir de manera meditada cuál serán sus próximos pasos.