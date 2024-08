Badosa quiere consagrarse en su segunda casa

Pese a un inicio de año con muchas dudas por el estado físico que lastró su nivel de juego, Paula Badosa afronta el último Grand Slam del año de la mejor manera posible. Tras renunciar a los Juegos Olímpicos, la española ha cuajado una gira americana impecable con la consecución del título en Washignton y las semifinales en el WTA 1000 de Toronto.

Pero más allá de los resultados, el nivel y las sensaciones de Badosa son totalmente distintas a las que venía mostrando en los últimos tiempos, con un cambio radical de mentalidad que la pone a la altura de cualquiera.

"No tengo ningún miedo a decirlo o a aceptarlo, es así. Creo que estoy jugando muy bien. No es ganar el partido, también es la manera en que los estoy ganando. Me veo jugando mejor y me veo mentalmente mejor..." asumía la catalana nacida en Nueva York antes de afrontar la cita.

Ahora llega el examen más esperado. El US Open será la sede en la que la número 27 del mundo buscará reafirmar su gran estado forma. No hay mejor torneo que un Grand Slam para enseñar al mundo del tenis que Paula Badosa vuelve a ser Paula Badosa. Aunque el Grand Slam de Estados Unidos nunca ha sido su fuerte. En ninguna edición ha logrado superar la segunda ronda y, la pasada temporada, debido a sus problemas con las lesiones, no pudo disputarlo.

Paula Badosa campeona del torneo WTA 500 de Wasghington tras vencer a la checa Bouzkova. / EFE/EPA/WILL OLIVER

De esta manera, la catalana buscará, ahora sí, dejar atrás una etapa para olvidar y enseñar en el US Open que la mejor Badosa está de vuelta. El tiempo dictará si volveremos a ver aquella Paula que lideraba la élite del tenis en 2022. Aquel año tuvimos su mejor versión, en la que llegó a ser la número dos del mundo y, durante 2021 y 2022, logró conquistar Indian Wells, Belgrado y Sydney.

UN CAMINO NADA FÁCIL

Paula Badosa debutará en el Abierto de Estados Unidos de tenis con la suiza Golubic y solo se encontraría con la polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo, en una hipotética final. Si supera la primera ronda, la catalana disputará la segunda con la italiana Trevisan o la estadounidense Townsend.

Badosa tendría un probable cruce bastante serio en tercera ronda con la checa Krejcikova, octava del mundo, y unos octavos de final con la griega Maria Sakkari, novena.

Si llega a cuartos de final, su probable rival será la estadounidense Coco Gauff, tercera del ránking WTA, en las semifinales podría cruzarse con la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda, y en una hipotética final con Swiatek.