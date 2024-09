Badosa, de pensar en una retirada a estar a un paso del 'TOP 10'

Paula Badosa cayó el pasado martes en cuartos de final del US Open ante Emma Navarro por 2-6, 5-7. La decepción de la catalana es mayúscula, tras ponerse 5-1 por delante durante la segunda manga del encuentro. La tenista volvió a mostrar una debilidad mental que en la máxima elite se paga caro. Pese a todo, la nacida en Manhattan cierra la gira norteamericana de manera notable y vuelve a ilusionar a sus fanáticos.

La actual número 29 del mundo ha demostrado que está de vuelta. Paula ha vuelto a competir al máximo nivel después de dos años en los que las lesiones le hicieron vivir un auténtico calvario. La gira norteamericana ha significado un antes y un después en su carrera profesional.

La gira arrancó con el WTA 500 de Washington, donde logró conquistar el prestigioso título. La nacida en Manhattan volvió a 'tocar plata' tras dos años alejada de los trofeos. Washington fue el primer campeonato que conquistó desde Sídney 2022. Tras ese ansiado triunfo, el Masters 1000 de Cincinnati era la prueba de fuego para confirmar si la catalana estaba preparada para luchar por los mejores títulos del circuito. Y así fue. Badosa cayó en semifinales, pero volvió a mostrar su buen momento de juego batiendo a rivales de altura como Putintseva, Kalinskaya o Pavlyuchenkova.

De esta manera, aterrizaba en Flushing Meadows no como favorita, pero sí con aspiraciones de hacer grandes cosas. La catalana nunca superó la segunda ronda en el US Open en toda su carrera y en esta edición batió su récord. Paula fue la única representante -tanto masculino como femenino- en cuartos de final, pero cayó de manera muy dura ante Emma Navarro. Ha dejado atrás cualquier tipo de molestias, pero su fragilidad mental de años anteriores volvió a aparecer. Se derrumbó de manera drástica en un segundo set en el que se puso por delante (5-1). La catalana estuvo a punto de llorar sobre la pista, consciente de que desaprovechó la oportunidad de plantarse en semifinales de todo un US Open.

"Dejé de creer en mí misma..."

Este último encuentro deja un mal sabor de boca a Badosa, pero debe ser consciente de la evolución que ha tenido durante los últimos meses. La propia tenista reconoció que hace un tiempo se vio colgando la raqueta: "Hace unos meses pensaba en retirarme, en dejar el tenis. Dejé de creer en mí misma, no respondía ante la lesión que tenía... Así que volver a ser una de las mejores jugadoras del mundo es un sueño hecho realidad".

De esta manera, Badosa ha pasado de pensar en su retirada a estar cerca del 'TOP 10' en el ranking WTA. La temporada no ha terminado y en los próximos torneos tendrá facilidad para escalar posiciones en la clasificación del circuito. Tras estar alejada de las pistas, afronta los próximos campeonatos sin defender puntos, por lo que, en caso de que avance rondas, podrá ascender fácilmente puestos y volver a estar entre las mejores jugadoras del mundo, un estatus del que nunca debió alejarse.