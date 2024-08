Badosa defiende a Alcaraz: "Deberíamos hacerle la ola cada día"

La tenista española Paula Badosa salió este viernes en defensa de su compatriota Carlos Alcaraz, que cayó eliminado de forma inesperada por el neerlandés Botic Van de Zandschulp el jueves, en la segunda ronda del cuadro individual del Abierto de Estados Unidos.

"Más que nada, a mí lo que me sorprende, aunque sé que va a ser así, es que cuando me he despertado esta mañana y no hago más que leer comentarios negativos porque ha perdido en una segunda ronda. Y yo pienso: 'Pero si viene de ganar dos grand slam, ha sido número uno del mundo, va a ganar muchos más grand slam, medalla de plata...", reflexionó Badosa en una rueda de prensa.

"Entonces, esas críticas me sorprenden tanto porque todo el mundo es humano, todo el mundo puede perder en cualquier ronda. Leer eso me sabe mal pero sé que es parte del trabajo y que es lo que hay. Pero deberíamos hacerle la ola cada día a Carlitos", agregó.

Carlos Alcaraz, durante la segunda ronda del US Open / AP

Conocida por su franqueza a la hora de tratar los problemas de salud mental, Badosa, que se clasificó este viernes para los octavos de final del 'grande' neoyorquino, también habló sobre las declaraciones de Alcaraz tras su eliminación, en las que sostuvo que estaba "dando pasos hacia atrás en tema de cabeza" sin entender muy bien la razón.

"No vi el partido (de Alcaraz) porque me quedé dormida, pero luego he visto las declaraciones. Dice mucho de él. Ya se ve que es una persona muy humilde, muy autocrítica y por eso es tan y tan bueno", apuntó Badosa.

"¿Que se pone mucha presión él? Yo creo que al final ha hecho algo tan bueno y tan increíble este verano que al final también la cabeza dice un poco 'ya', ¿sabes? Creo que es un poco la saturación que quizá lleva con una edad tan joven, que es muy difícil de hacer lo que ha hecho. Es un poco la mezcla de eso. No sé si él se pone presión. Obviamente una persona tan buena se pone expectativas y siempre quiere más", añadió.