Badosa: "Fui un completo desastre"

Paula Badosa cayó este martes eliminada en los cuartos de final del US Open y reconoció su decepción tanto por su tenis en este partido como por no haber sabido manejar bien los nervios ante una ocasión así.

"Estoy muy decepcionada con mi nivel en este partido. Creo que Emma Navarro jugó muy bien y gestionó la situación muy bien. Yo fui un completo desastre", dijo la tenista española en una rueda de prensa.

"Nunca tuve impulso en este partido. Jugué cuatro o cinco juegos bien. Estaba 5-1 (arriba en el segundo set) pero nunca me sentí yo misma en la pista. No saqué bien, no jugué bien desde el fondo. Esas son mis mayores fortalezas. Me sorprendió porque estaba jugando bastante bien en otros partidos, me sentía bien. Pero cuando entré en la pista, no gestioné bien la situación o las emociones (...). Quería ganar tanto que a veces eso no ayuda para nada", desarrolló.

Número 12 del mundo, la estadounidense Emma Navarro frenó en seco a Badosa, que ocupa la posición 29 del ránking, por 6-2 y 7-5 en una hora y 12 minutos.

Badosa, en una estupenda reacción tras perder el primer set, se situó con 5-1 en el segundo a un paso de equilibrar el marcador y llevar el desenlace del enfrentamiento a la tercera y definitiva manga.

Pero entre la mejoría de su rival y la desconexión de la española, la situación cambió radicalmente: Navarro ganó seis juegos seguidos y echó por tierra las esperanzas de Badosa.