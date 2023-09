Alcaraz – Zverev, hoy en directo: tenis en vivo del US Open 2023

Mientras brindan una dura batalla en el segundo set Keys y Vondrousova, la Artur Ashe empieza a presentar una presencia de lujo. El partido entre Alcaraz y Zverev es sin duda la gran atracción del torneo junto el partido de ayer entre Tiafoe y Shelton, también de cuartos de final.

Por el momento, máxima igualdad en el segundo set del partido que tan pronto finalice, dará turno a Carlitos.

Marketa Vondrousova is looking for a break!



Second set is getting good on Ashe. pic.twitter.com/W1lsQbl8bp