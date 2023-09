Alcaraz - Evans del US Open 2023, horario y dónde ver por TV

El español se mide al tenista británico en tercera ronda del Grand Slam Ambos se enfrentarán por tercera vez en el circuito, con dos amplias victorias para el murciano, tanto en pista dura como en tierra batida

Carlos Alcaraz se enfrentará a Daniel Evans de tercera ronda del US Open el próximo sábado 2 de septiembre después de haber superado al sudafricano Lloyd Harris en la segunda ronda.

Carlos Alcaraz, vigente campeón del US Open, afonta su tercera cita mientras avanza en un torneo que espera revalidar. El partido contra Evans exigirá lo mejor de Alcaraz para afrontar las dificultades que el esperan en el camino hacia la final: el británico Cameron Norrie (16) en octavos, el italiano Jannik Sinner (6) en cuartos y el ruso Daniil Medvedev (3) en semifinales.

El tenista murciano comenzó el US Open 2023 ganando su primer partido tras la retirada de su rival, Dominik Koepfer. Posteriormente llegó Lloyd Harris en segunda ronda, donde el vigente campeón de este Grand Slam que se está disputando en Nueva York se impuso con contundencia por 6-3, 6-1 y 7-6.

Carlos Alcaraz no ha cedido ni un solo set en este arranque del US Open 2023 pero no podrá confiarse ante Daniel Evans, ya que la experiencia con eliminaciones como las de Holger Rune o Stefanos Tsitsipas deja claro que cualquiera puede caer en Flushing Meadows. El público sigue esperando poder disfrutar en la pista central Arthur Ashe esa final tan deseada entre el español y Novak Djokovic.

Ambos se enfrentarán por tercera vez en el circuito, con dos amplias victorias para el murciano, tanto en pista dura como en tierra batida.

HORARIO Y DÓNDE VER

El partido de Carlos Alcaraz ante Daniel Evans se podrá ver por Movistar + y a través de su plataforma online en el canal #Vamos o en Movistar Deportes, además de en la aplicación ATP Tennis TV, en horario todavía por confirmar por la organización.