Alcaraz busca los cuartos frente al ‘rookie’ Arnaldi

El murciano se mide al italiano, que viene de eliminar a Norrie y va a vivir sus primeros octavos de un ’major’ “Mi principal objetivo cuando vi el cuadro era jugar contra Alcaraz”, admitió el transalpino en las horas rprevias

Carlos Alcaraz vuelve a escena este lunes en Flushing Meadows. El tenista murciano buscará su billete a los cuartos de final del US Open contra el italiano Matteo Arnaldi, número 61 de la ATP y todo un ‘rookie’ que se ha colado en los primeros octavos en un Grand Slam. El duelo será en el segundo turno del día en la central Arthur Ashe, no antes de las 19.30 hora española.

El tenista transalpino, de 22 años, derrotó con solvencia en la ronda anterior al británico Cameron Norrie, la primera gran amenaza que se le presumía a Carlitos en su camino para reeditar título en el ‘major’ estadounidense. No hay precedentes entre ambos, por lo que será una nueva prueba de fuego para el español, que pese a ser aún más joven que Arnaldi deberá hacer gala de su mayor experiencia si no quiere más sustos.

“Me encanta Nueva York, es un honor jugar en esta pista y quiero seguir jugando a buen nivel y sintiendo la energía de todo el público en cada partido. Mi gran objetivo ahora mismo es revalidar el título aquí, algo que solo ha conseguido Federer. Quiero emularle y formar parte de la historia de este torneo, pero debo ir partido a partido", reconocía ‘Charly’ tras superar a Evans en un partido de mucho oficio pero donde volvió a evidenciar momentos de desconexión que a medida que avanza el torneo pueden pagarse mucho más caros ante rivales de mayor entidad.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, sin ir más lejos en el último Wimbledon donde salió campeón, Alcaraz aprovecha alguno de los días entre partidos para hacer turismo. No todo es entrenar y la unión con su equipo y lo mucho que le gusta Nueva York hizo que ayer fuese un ‘free day’, tal y como adelantó ‘Marca’. El palmareño cambió la raqueta por la gorra y la mochila y se puso en modo turista para desconectar unas horas.

Un ‘regalo’ para Arnaldi

Por su parte, Arnaldi llega al encuentro con mucha menos presión. Saldrá del US Open ya dentro del top-50 de la ATP y aunque ya firmaba este papel hace unos días, también reconoció que llegar a estas instancias era su ambiciosa meta cuando empezó el US Open. “Era mi primera vez en el cuadro principal del US Open. Siempre me ha gustado este sitio, he jugado bien aquí desde junior. He ganado mucha experiencia en este torneo y cuando vi el cuadro mi principal objetivo era jugar contra él (Alcaraz), pero nunca había jugado antes con el número uno del mundo. Es algo loco teniendo en cuenta dónde estaba yo a principios de año y dónde estoy ahora. Intento ir partido a partido y disfrutar de este momento”, explicó Arnaldi cuando superó a Norrie, uno de los triunfos más importantes de su corta carrera deportiva.