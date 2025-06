Jon Rahm, la baza española (y casi única) en el US Open

Oakmont Golf Club se convierte a partir de este jueves en el epicentro del golf mundial con la disputa de la 125ª edición del US Open, tercer ‘Grande’ de la temporada donde aparece un nombre como claro favorito, el estadounidense y número uno del mundo, Scottie Scheffler.

Sin duda, el norteamericano acapara todas las miradas aunque también tendrá que lidiar con el resto de estrellas de todo el mundo con un campo que será todo un ‘hueso’ para los golfistas, y que acoge nada menos que su decimotercer ‘Major’ en su historia, con tres ediciones del PGA Championship y nueve US Open.

A la cita en Pensilvania se presenta Jon Rahm como la principal baza española, acompañado de un recién llegado al campo profesional, el castellonense Josele Ballester, que hizo su debut en el LIV Golf de Virginia, aunque no tuvo su mejor arranque como ‘pro’.

Con poca experiencia a pesar de su participación en el pasado Masters de Augusta como campeón del US Amateur, y un final como universitario un tanto decepcionante, será Jon Rahm el que centre todas las miradas de los aficionados españoles.

El de Barrika, que juega su ‘Grande’ número 35, se presenta en un buen estado de forma, aunque su juego no está al cien por cien, pero en condiciones de luchar por el que sería su segundo US Open tras el conseguido en La Jolla (California) en 2011.

DONDE TODO EMPEZÓ

El vasco guarda un gran recuerdo de Oakmont ya que fue dónde disputo su primer torneo ‘Grande’ en 2016 con apenas 21 años. Una competición que abría su presencia entre los mejores y del que guarda un gran recuerdo aunque asustado por la dificultad de ese campo. Ahora llega mucho más rodado pero con el mismo respeto a un campo que le dejó perplejo por la exigencia en cada golpe.

Rahm arrancará el torneo en un grupo realmente atractivo, con otras dos grandes estrellas del torneo, los norteamericanos Jordan Spieth y el jugador del LIV Golf, Dustin Johnson. Saldrán por el tee del 10, a partir de las 13.14 horas local, 19,14 horas en España.

Rahm tiene en la mira el US Open / AP

Por su parte, Josele Ballester lo hará con Xander Schauffele y con el ganador del pasado año, Bryson DeChambeau, con salida del tee del 1, a las 7.29 horas local, 13.29 del mediodía en España.

Un torneo con muchos candidatos que parten como opciones aunque el nombre de Scottie Scheffler sigue siendo el gran dominador de las apuestas porque ha recuperado ese juego demoledor de tee a green que nadie es capaz de igualar cuando saca su mejor versión y que está mostrando recientemente tras un inicio de temporada al ralentí.

Llega a Oakmont con la moral a tope y como reciente ganador del PGA Championship sin dar opción a sus rivales. Si logra la victoria esta semana, se quedará a las puertas de conseguir el ansiado ‘Grand Slam’, que podría firmar el próximo mes en el Open Championship en Royal Portrush, en el último ‘Major’ del 2025.

El norteamericano lograba un segundo puesto en 2022 y un tercero en 2023, así que tiene entre ceja y ceja llevarse la victoria finalmente en el Abierto estadounidense y seguir escribiendo la historia de su aplastante dominio del golf mundial, solo visto de la época de Tiger Woods.

Todo a punto para el mejor espectáculo del golf y no confíen en ver una fiesta de birdies en Oakmont, porque este campo puede llevar al campeón a un resultado que no excederá de apenas unos resultados en rojo. Hasta cuatro ganadores del US Open en Oakmont alcanzaron un -5 para llevarse el triunfo. El último ganador, en 2016, Dustin Johnson, se quedó en -4. Sin duda, todo un reto para los mejores golfistas del mundo.