David Puig y Jorge Campillo se juegan el billete olímpico en el US Open

David Puig conseguirá la segunda plaza del equipo olímpico español si consigue pasar el corte del US Open, que se disputa en Carolina del Norte del 13 al 16 de junio, ante la ausencia en la competición de Jorge Campillo, quien no acumulará más puntos en el ranking mundial y estará pendiente del catalán y que irá a la cita olímpica si Puig no logra pasar el corte.

En base al sistema de clasificación que concluye precisamente con la disputa del torneo estadounidense, Jorge Campillo y David Puig son los únicos jugadores que mantienen opciones de acaparar la citada segunda plaza (la primera corresponde a Jon Rahm), ubicados en los puestos 116 y 117 respectivamente, según confirma la Federación Española.

Las opciones de David Puig para estar en París a primeros de agosto pasan por superar el corte en el US Open. En caso contrario, Jorge Campillo tiene una ventaja de 14 puntos en esa batalla por repetir participación olímpica tras disputar los Juegos de Tokio 2020 cuando sustituyó a un Rahm que dio positivo por Covid seis días antes del inicio de la cita olímpica. Ahora el golfista de Barrika ha renunciado a última hora al US Open por una infección en la herida que tiene en un pie.

El golfista de La Garriga es un habitual del LIV Golf, el circuito profesional fundado en 2022 con el patrocinio de Public Investment Fund (el fondo riqueza soberano de Arabia Saudita). Por tanto, no puntúa para el ranking, pero su espectacular subida en los últimos meses con su participación en otros circuitos le ha generado puntos suficientes para llegar al US Open con opciones de lograr un billete para su debut olímpico.

El billete olímpico de Campillo está en manos de David Puig / AP

El período de calificación olímpica de golf se desarrolla desde el 13 de junio de 2022 hasta el 17 de junio de 2024 en la categoría masculina y desde el 20 de junio de 2022 hasta el 24 de junio de 2024 en féminas.

Rahm tiene mes y medio por delante para recuperarse de la infección en un pie que le ha obligado a renunciar al US Open cuyo vigente campeón es el estadounidense Wyndham Clark gracias al título que logró en Los Ángeles con un golpe de ventaja sobre el norirlandés Rory McIlroy.