David Puig, la estrella emergente del golf mundial

David Puig firmó el domingo su peor vuelta en el US Open, un +8, que seguramente no le hizo demasiada gracia a tenor de su competitividad con solo 22 años. Cerró el torneo en el puesto 55, con un total de 291 golpes (+11). Aunque el trabajo lo dejó hecho el viernes.

El jugador de Golf Barcelona tendría que tomárselo como un aprendizaje más después de lograr toda una gesta a pesar de su edad: haber completado por segundo año consecutivo el US Open, uno de los torneo más complicados del mundo, y además demostrando que tiene el juego para llegar a lo más alto.

El premio añadido de superar el corte en Pinehurst 2, donde se impuso Bryson DeChambeau en un espectacular final, fue lograr la plaza para representar a España en los Juegos Olímpicos de París después de superar en el ranking mundial al cacereño Jorge Campillo. Puig ocupa el puesto 113 en el ranking mundial, y le ha concedido ese honor de estar en París.

Dos jugadores del LIV Golf, en París

Puig, que juega regularmente en el LIV Golf, hará compañía en París a otra de las grandes estrellas del circuito saudí, el vasco Jon Rahm, que no pudo participar en el US Open por una lesión en su pié y que espera estar recuperado esta semana.

David Puig ejecuta un golpe en la jornada final donde acabó con 78 golpes / EFE

“Me he dejado bastantes golpes por el camino pero bueno, lo importante es que he llegado hasta el final en este US Open y el tremendo orgullo de poder representar a España en los Juegos Olímpicos, un reto que me había marcado en las últimas semanas”, dijo.

Y es que el jugador catalán, al disputar el LIV Golf, no suma puntos para el ranking mundial por lo que ha tenido que buscarse la vida fuera del LIV, y donde ha encontrado su acomodo es en el Asian Tour donde ya es uno de los mejores de la temporada, donde ocupa el segundo puesto después de su victoria en Malasia en febrero pasado. y que le abre las puertas para el último 'Grande' de la temporada, el Open Championship.

Antes de París, toca concentrarse de nuevo en el LIV Golf, que visita Nashville, del 21 al 23 de junio, donde quiere seguir escalando posiciones después de su magnífico tercer puesto en el último torneo en Houston y que prácticamente le asegura un puesto para la próxima temporada.