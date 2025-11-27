Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Unisport Talks | #9 Entrevista a Lía Beel

Lía Beel es atleta paralímpica y un ejemplo de superación para muchas personas. Una enfermedad, retinosis pigmentaria, le hizo perder la vista. Habla de ello y de su experiencia con Almudena Cid en una nueva entrega de las 'Unisport Talks'

