Unisport Talks | #6 Entrevista a Paloma del Río

Este jueves 28 de agosto, a partir de las 17h, puedes seguir la charla entre Almudena Cid y Paloma del Río dentro de las 'Unisport Talks'

Unisport

Paloma Del Rio es mucho más que una voz del periodismo deportivo. Pionera, referente y testigo de la evolución del deporte desde dentro, ha narrado los momentos más emblemáticos de varias generaciones. Pero también ha vivido, en silencio y con firmeza, los retos de ser mujer en un entorno mayoritariamente masculino.

