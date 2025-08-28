Unisport Talks | #6 Entrevista a Paloma del Río
Este jueves 28 de agosto, a partir de las 17h, puedes seguir la charla entre Almudena Cid y Paloma del Río dentro de las 'Unisport Talks'
Paloma Del Rio es mucho más que una voz del periodismo deportivo. Pionera, referente y testigo de la evolución del deporte desde dentro, ha narrado los momentos más emblemáticos de varias generaciones. Pero también ha vivido, en silencio y con firmeza, los retos de ser mujer en un entorno mayoritariamente masculino.
