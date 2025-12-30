Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - MónacoVuskovicKoundéSchwarzeneggerJoan GarcíaMikel ArtetaDjokovicMathieu FlaminiMarc CiriaMercado de Fichajes hoyLesión Héctor FortLaLiga FC FuturesEnrique CollarIscoKim AngelLiga Futures resultadosHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026
instagramlinkedin

Unisport Talks | #10 Entrevista a Aauri Bokesa

Del baloncesto de élite al atletismo olímpico. En este episodio de Unisport Talks, Almudena Cid conversa con Aauri Bokesa, atleta internacional y exjugadora de baloncesto, sobre las decisiones que marcan un camino, el racismo en el deporte, la presión del alto rendimiento y la importancia de conocerse para encontrar tu lugar.

SPORT.ES

Del baloncesto de élite al atletismo olímpico. En este episodio de Unisport Talks, Almudena Cid conversa con Aauri Bokesa, atleta internacional y exjugadora de baloncesto, sobre las decisiones que marcan un camino, el racismo en el deporte, la presión del alto rendimiento y la importancia de conocerse para encontrar tu lugar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL