Unisport Talks | #08 Entrevista a Dennis González
Este jueves 30 de octubre, a partir de las 17h, puedes seguir la charla entre Almudena Cid y Dennis González dentro de las 'Unisport Talks'
Unisport
¿Qué se necesita para cambiar la historia de un deporte? Dennis González lo sabe bien. Años de entrenamiento, pasión y constancia lo han llevado a convertirse en uno de los primeros hombres que competirán en natación artística en los Juegos Olímpicos.
En este episodio de Unisport Talks, Almudena Cid conversa con él sobre identidad, referentes, redes sociales, visibilidad LGTBQ+ y la revolución que está viviendo este deporte. Porque sí: el deporte también es un espejo de la sociedad. Una charla inspiradora sobre romper moldes, ser uno mismo y liderar desde el ejemplo.
