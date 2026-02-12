Yadier del Valle, el orgullo cubano de la UFC: “Siempre que tenga un micrófono voy a hablar las verdades de mi tierra”

Yadier del Valle (10-0) se ha convertido en una de las mayores promesas del peso pluma (145) de la UFC en el último año: invicto, 2-0 dentro de la compañía y con un estilo tan completo como peligroso. Ahora, el cubano afincado en Houston atiende por primera vez a un medio español y lo hace con SPORT, repasando su presente y lo que viene… pero también alzando la voz sobre algo que va más allá del octágono: su firme defensa de la causa social cubana, con un mensaje directo contra el gobierno y la dura situación que atraviesa la isla.

Gracias por atendernos en Diario SPORT. ¿Cómo estás?

Muy bien, y primero que todo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en el diario, compartiendo con el público español. Estoy bien agradecido por la oportunidad.

Tienes otro reto por delante: 2-0 en UFC y ahora la oportunidad de lucirte en casa, el 21 de febrero en Houston. ¿Cómo lo llevas? ¿Con ganas de asaltar el Toyota Center?

Estoy emocionado con esta oportunidad. La UFC no venía aquí a Houston desde 2022, y nunca había tenido la oportunidad. Había peleado ya aquí en Houston, pero no en un estadio tan grande como el Toyota Center. Es un orgullo poder pelear en la ciudad que me ayudó a crecer como peleador y dar un buen show para los fanáticos.

Se siente diferente pelear en casa

Sí. Van a ir a verme muchos paisanos cubanos que hay aquí, van a verme los tejanos, la gente de aquí. Va a ser una experiencia bonita. Estoy entrenando duro, me estoy preparando bien, y creo que voy a hacer una pelea buena y vamos a salir victoriosos.

LEAVITT, UN GRAPPLER COMO YADIER

Hablemos de tu rival: Jordan Leavitt, récord 5-3 en UFC, venía de 155 y baja a 145. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Qué pensaste cuando te lo ofrecieron?

Nunca imaginé que iba a pelear con él, porque él era de 155. Me agarró de sorpresa cuando me ofrecieron la pelea, pero no le decimos que no a ninguna pelea. Se me hace que es un peleador con buen grappling y buen jiu-jitsu. Yo me considero un peleador con más herramientas para ganar: tengo un poco más de striking y también me considero buen grappler. Es una pelea que me emociona porque es el peleador con más experiencia en UFC al que me he enfrentado hasta ahora.

Eres cinturón negro en jiu-jitsu y en UFC has finalizado por sumisión en tus dos primeras apariciones en UFC. ¿Crees que Leavitt intentará llevarte al suelo?

Probablemente sí. Es lo que ha demostrado en la mayoría de sus peleas: le gusta el grappling. No se siente cómodo intercambiando golpes arriba. Los golpes que tira son para cerrar la distancia y hacer su juego. Estoy listo para lo que él quiera hacer. Si quiere pelea de piso, peleamos en el piso. Si quiere pelea arriba, lo voy a estar esperando. Tengo ganas de intercambiar y mostrarle a la gente que no soy solo grappling, pero en mis peleas no se ha dado la oportunidad y ha tocado hacer grappling.

¿Crees que tu striking está infravalorado?

Probablemente muchos peleadores creen que lo mío es solamente el grappling. Llevo varios años tratando de mejorar mi striking, el boxeo y el pateo. He estado trabajando mucho y tratando de llevarlo a la par con el grappling. No se ha podido dar la oportunidad de intercambiar más. He mejorado mucho desde mi pelea en el Contender. Allí me tocó pelear contra un peleador súper experimentado y el striking que llevé entonces fue “todo eso”, pero ahora no tengo nada que ver con ese peleador. He mejorado mucho: más técnicas, saber cuándo emplear mejor las combinaciones y esas cositas.

¿Crees que Leavitt intentará “ensuciar” la pelea y llevarte a scrambles para buscar alguna trampa?

Él va a querer hacer su grappling. Cuando sienta que yo lo conozco, cuando sienta el poder, va a querer grappling. No me preocupa. Entreno con muy buenos muchachos aquí en Houston, de calibre mundial. Llevo muchos años haciendo jiu-jitsu y grappling. No me siento incómodo si la pelea va al cage o al suelo. Estoy preparado para cualquier escenario.

UNA DE LAS 'JOYAS' DEL PESO PLUMA

Ya se habla de ti como uno de los prospectos a seguir en 2026. ¿Te ves acercándote al Top 15?

La meta mía dentro de la compañía, a corto plazo, sería estar en el Top 15 este año. El próximo año sería enfocarme en otras cosas. Me considero un peleador explosivo, siempre trato de ir hacia delante. Tengo buen grappling. Mi striking no está tan mal. Tengo un paquete completo para hacer un buen papel dentro de la división. Me considero fuerte para las 145 libras. Si Dios lo permite, este año vamos a dar mucho de qué hablar dentro de la compañía.

Si todo sale bien el 21 de febrero, ¿cuántas peleas te gustaría hacer este año?

Depende de cómo termina uno y de las lesiones. Me gustaría hacer 3 o 4 peleas este año, mantenerme activo. En julio voy a cumplir 30 años, y el tiempo premia. Quiero estar lo más activo que pueda, si Dios me permite no tener lesiones. Y cada vez que la UFC llame, tener el teléfono listo para contestar.

LA POLÉMICA CON DULGARIAN

Sobre tu último combate y la polémica alrededor de Dulgarian: ¿cómo mantuviste la cabeza fría?

Las personas no estaban preparadas para ver lo que vieron ese día. Mi equipo y yo no creemos que ese muchacho haya tenido algo que ver en la polémica. Ha pasado tiempo y no le han encontrado nada. Dicen que el FBI estuvo investigando, que fue a su academia, que le quitó teléfonos a compañeros y entrenadores. Con el mundo de redes sociales que estamos viviendo, si realmente hubiera sido culpable con una polémica tan grande, ya hubiera salido algo.

Tampoco puedo meter las manos en el fuego porque no lo conozco. Yo salí a hacer mi trabajo. Me preparé duro, tuve un campamento excelente, sabía que iba a pelear contra un luchador D1 o D2, una categoría élite. Hice campamento con un wrestler muy bueno, hice mi jiu-jitsu, hice mi tarea. Salí a hacer mi trabajo. Mucha gente no me conocía y lo tenían a él como favorito. Daniel Cormier me hizo una entrevista antes y le dije lo mismo: no me preocupa si me lleva al suelo, el suelo es mi casa. A través de esa entrevista, muchas personas empezaron a apostarme dinero a última hora y eso cambió todo. No sé qué decirte. Yo estoy tranquilo, con la conciencia tranquila. Sé que no tengo nada que ver con eso. Me preparé bien y salí a hacer mi trabajo.

Danos una predicción para el 21 de febrero ante Jordan Leavitt.

Estoy contento con esa iniciativa que tomó la UFC porque va a hacer que los peleadores salgan a pelear más, por ese bono, ya sea de 25 o de 100 mil dólares. El 21 de febrero lo que van a ver en la jaula es un león encima de Jordan Leavitt. Voy a salir a buscar la finalización todo el tiempo. Cuando se trata de mis sueños, mis metas, el dinero y mi familia, voy a salir a buscar el nocaut y la finalización, ya sea sumisión. Si comete un error, lo va a pagar caro. Estamos listos para salir, con la bendición de Dios, a hacer un trabajo bien hecho.

¿Te haría especial ilusión un primer KO en UFC?

No lo quiero forzar, pero va a llegar en su momento. Voy a estar contento si termino por KO, pero va a llegar cuando intercambiemos. Hemos estado preparándonos duro. No creo que él quiera intercambiar conmigo. Cuando sienta el poder de los golpes, retrocede o busca el takedown. Eso es lo que pienso que va a hacer. Vamos a estar listos para defender y meterle las manos duro el 21 de febrero.

UN ALTAVOZ PARA EL PUEBLO CUBANO

Siempre has sido muy vocal sobre Cuba y la situación social del país. ¿Qué significa para ti representar a Cuba en la UFC?

Esto no lo sabe nadie: tengo descendencia española. Por parte de mi mamá. Los padres de mi mamá eran canarios. Mi mamá es ciudadana española y estoy en trámites de hacerme español por parte de mi mamá. Estoy contento. Vengo de una isla pequeñita donde es difícil salir adelante y ser exitoso, porque vivimos en un gobierno comunista y autoritario que solo piensa en los que están arriba y se olvida del pueblo.

Del Valle siempre lleva a Cuba en su corazón dentro de la jaula / UFC

Para mí es un orgullo estar en la compañía número uno del mundo y representar que los cubanos tenemos talento, le echamos ganas y podemos lograr grandes cosas cuando salimos de la isla buscando oportunidades. Siempre que tenga un micrófono, voy a hablar las verdades de mi tierra, porque esos dictadores esconden todo y tienen engañado al mundo. La isla está en una situación mala: tienen electricidad pocas horas al día, no tienen agua, no tienen medicina, los hospitales están llenos de enfermedades, están colapsados. Siempre que tenga la oportunidad voy a hablar con mi gente: no queremos más dictadura, queremos una Cuba libre. Y muchos cubanos tenemos fe en que este 2026 va a ser el último año de dictadura y comunismo en nuestra tierra.

¿Sientes el apoyo de los cubanos?

Hay una juventud grande en Cuba de muchachos que practican deporte, que me siguen, me apoyan y me escriben. Están al tanto de las peleas y me tienen como una representación de donde quisieran llegar en un futuro. Aquí también hay mucha gente que me quiere y me apoya. Mi trabajo es entrenar duro y prepararme bien para seguir representando un pedacito de Cuba en el mundo.

¿Qué mensaje le enviarías a tu “yo” que salió de Cuba y a los jóvenes que sueñan con llegar?

Que no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Hay que echarle ganas, creer en ti. En el camino van a haber personas que no están alineadas con tus sueños y te van a decir que lo dejes, pero no puedes escucharlas. Tienes que seguir creyendo en ti y apostando por tu visión. Eso jugó un factor importante en mi vida. Llegar aquí como inmigrante a Estados Unidos, tener que trabajar trabajos malos y a la vez sacar tiempo para entrenar, con familia, con hijos —tengo dos hijos—. No es imposible, pero hay que ser disciplinado, constante y creer mucho en uno mismo. Si no crees en ti, no creo que pueda ser posible.

Después del 21 de febrero, ¿hay algún rival que te haría ilusión?

Me gustaría pelear con Christian Rodríguez, que tiene una victoria sobre un antiguo oponente mío. Voy a decir algunos nombres que todavía no llego ahí pero bueno de cara al futuro cualquier cosa puede pasar. Me gustaría también pelear con Kevin Vallejos y con Jean Silva. No tengo nadie específico, pero me motivan las peleas duras: peleadores agresivos, con hype. Eso me motiva a prepararme mejor y entrenar más. Estoy enfocado en contestar el teléfono. Yo termino mi pelea y le digo a mi mánager: empieza a buscarme peleas. No le decimos que no a nadie. Lo nuestro es pelear y cobrar.

Para cerrar, un mensaje para el público de España y el público latino.

Quiero darte las gracias una vez más, dar las gracias a la comunidad española por ver esta entrevista, gracias a las personas que me siguen desde España y me mandan mensajes de apoyo. Gracias también a toda la comunidad latinoamericana, a la gente de México, a mi gente de Cuba y a la gente de Houston, que me han apoyado mucho en mi carrera y también en mi negocio.