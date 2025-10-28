Waldo Cortes-Acosta, el latino que persigue el cinturón pesado de la UFC: “Tom Aspinall verá a su compañero caer ante mí”

La UFC también habla español en su categoría reina. Waldo Cortes-Acosta (14-2) , número 6 del ránking mundial del peso pesado, sigue consolidándose como uno de los aspirantes más serios al cinturón en una división donde un solo golpe puede cambiarlo todo.

El dominicano, nacido hace 34 años en Barahona, volverá al octágono más famoso del mundo el próximo 1 de noviembre, en un combate de alto voltaje frente al croata Ante Delija (26-6), ex campeón de PFL y que debutó en la UFC el pasado septiembre con un contundente KO en el primer asalto frente a Marcin Tybura. Delija, además, es compañero de sparring e íntimo amigo del actual monarca de la división, Tom Aspinall, lo que añade un aliciente extra al duelo.

Cortes-Acosta atiende a Diario SPORT desde Arizona, donde afina su preparación para un enfrentamiento que promete emociones fuertes y que, sobre el papel, apunta a ser candidato al bono de la noche en el Apex de Las Vegas.

A por el título de las 265 libras

¿Cómo estás, Waldo?

Gracias, hermano, por tenerme hoy en tu entrevista. Vamos a darle, que la gente conozca un poco más de mí y que todo el mundo sepa quién soy.

¿Cómo estás físicamente y mentalmente en esta recta final de campamento?

Hemos progresado un montón. Justo acabo de entrenar antes de hablar contigo. Hemos trabajado mucho el jiu-jitsu y el striking. Ahora mismo estoy con un entrenador olímpico de boxeo que me ha enseñado muchos detalles en los que debo poner más atención para mi próxima pelea. Estoy entrenando duro, fuerte, como siempre, y enfocado.

Vienes de una derrota ante Sergei Pavlovich, uno de los pegadores más duros de la división. ¿Qué crees que falló en ese combate?

Sentí que me presioné demasiado. El cambio de horario me afectó mucho. Me sentía bien al principio, pero descansé cuando no debía. Por ejemplo, descansé el viernes pensando que era jueves por la diferencia de hora, y eso rompió mi ritmo. El cuerpo no se adaptó bien, me sentí raro y traté de pegar fuerte desde el principio. No me desenvolví como debía. Además, creo que los jueces le dieron puntos por combinaciones que no me conectaron del todo. Algunos golpes me dieron en los brazos o no entraron limpios. Pero bueno, ya eso quedó atrás.

Pavlovich venció a Waldo por decisión unánime en UFC Shangai / UFC

¿Fue difícil asumir mentalmente esa derrota después de cinco victorias consecutivas en la UFC?

Siempre es duro perder, pero hay que pensar en el futuro. Esa pelea me ayudó a abrir la mente y a entender que sí estoy ahí, que sí puedo competir con los mejores. Fue duro, pero lo superé rápido. Ya tengo una nueva pelea y eso es lo importante. No puedo quedarme lamentando lo pasado.

Aguantaste bien los golpes de Pavlovich, muchos destacaron tu resistencia y buena mandíbula

Sí, claro. De hecho, hubo un cabezazo accidental en el primer asalto, no sé si lo notaron. Él decía que le rompí la nariz ahí, pero no fue así: fue en el segundo asalto, con un buen golpe limpio. Cuando llegamos al hotel después del combate, lo vi con la cara hinchada, la nariz rota, y apenas podía caminar. Yo salí casi sin daño. Son cosas que pasan, pero me quedo con lo positivo.

Delija, un casi debutante que busca entrar en el Top-5 del peso pesado

Tu próximo rival es Ante Delija, ex campeón del PFL y prácticamente debutante en UFC. ¿Es más difícil preparar un combate contra alguien de quien se ha visto tan poco?

No necesariamente. Tiene mucha experiencia, más de 25 peleas. Hemos analizado toda su carrera, desde sus inicios en las MMA. Sabemos que es un peleador versátil: puede hacer jiu-jitsu, striking y lucha. Yo no me programo con un solo plan, me adapto a lo que venga.

En su debut en París noqueó rápido a Marcin Tybura. ¿Cómo analizas su estilo?

Si dejas que un peleador haga su juego, te pasa por encima. Tybura empezó bien, pero luego dejó de golpear y de contragolpear, y eso permitió que Delija creciera. Cuando te creces, buscas el nocaut, y eso fue lo que pasó. Yo no puedo permitir eso. Mi plan es simple: presión y contragolpe. Eso es lo mío.

¿Crees que intentará imponer el mismo ritmo agresivo desde el inicio?

No lo creo. Le llevo unas 18 o 20 libras de peso, y eso se va a notar. Mi presión y mi contragolpe van a marcar la diferencia.

Has trabajado este campamento con el coach Guzmán, del equipo olímpico de boxeo de Estados Unidos. ¿Qué has mejorado en tu boxeo?

He mejorado mi gancho y mi derecha, que no la usé mucho en la pelea anterior. Ahora los estamos fortaleciendo. También hemos trabajado la movilidad, la defensa, el contragolpe y la visualización de los golpes. Son detalles pequeños, pero que marcan la diferencia. Además, Javier Torres se encarga del jiu-jitsu, que es cinturón negro, y entreno con Terry Fortune, campeón nacional de lucha y campeón mundial de jiu-jitsu en cinturón marrón. Estoy muy bien rodeado.

Vienes del boxeo, pero ¿cómo te sientes en el grappling y el jiu-jitsu ahora?

Me siento 100% seguro. Entreno con cinturones negros y marrones, y no me someten. Hacemos mucho grappling y aprendo algo nuevo cada día. No tengo miedo de ir al suelo, pero tengo que empezar a implementarlo más en mis peleas.

¿Cuál sería el escenario ideal para ti el 1 de noviembre?

Que salga la victoria, claro. Las Vegas es como mi casa; ahí he peleado muchas veces. Va a ser una pelea muy aguerrida. Delija es un tipo con mucho nombre, campeón del PFL, pero yo no doy un paso atrás. Vamos a dejarlo todo.

Victoria ante Delija y pelea eliminatoria con Blydes

Muchos dicen que vuestra pelea podría ser la ‘Fight of the Night’. ¿Coincides?

Sí, totalmente. Tiene todo el potencial para ser la pelea de la noche.

Si ganas, ¿dónde te colocaría esta victoria?

Una victoria contra Delija me pondría en la mira de Tom Aspinall, porque es su compañero de entrenamiento. Eso haría que se fijara en mí. Después de eso, me gustaría pelear contra alguien del top 4, y luego ir por el título.

¿Hay algún nombre concreto que te gustaría enfrentar después?

Cualquiera que me pongan está bien, pero estamos mirando a Curtis Blaydes. Tiene tiempo sin pelear, así que sería una pelea fácil de concretar pronto. Podría darse incluso antes de fin de año si todo sale bien, del 1 de noviembre al 15 de diciembre hay tiempo"

Curtis Blaydes está dentro del Top 5 del peso pesado / UFC

Tu historia es muy curiosa: vienes del béisbol. ¿Cómo fue esa transición al MMA?

Nací en República Dominicana. De niño jugué baloncesto y luego pasé al béisbol, donde firmé mi primer contrato a los 18 años. Después me mudé a Estados Unidos, volví a Dominicana y empecé a entrenar boxeo. Un entrenador de MMA me dijo: “Con tu pegada, podemos tener una pelea en tres meses”. Así fue. Pasé por el circuito amateur, luego vino el COVID, probé en boxeo profesional y después conocí a Javier Torres, quien me llevó por el camino de las grandes ligas: LFA, Contender, y finalmente UFC. Ha sido una transición arriesgada, pero todo ha valido la pena.

Aprendiste jiu-jitsu y lucha ya de adulto, algo poco común. ¿Cómo fue eso?

Sí, yo nunca pensé que iba a pelear. Jugué béisbol hasta los 23 o 24 años y empecé con el jiu-jitsu a los 24 o 25. La mayoría de los peleadores vienen del deporte desde niños. Yo tuve que aprender todo en poco tiempo, pero aprendo rápido. Puedo mirar algo y asimilarlo enseguida. Le doy gracias a Dios por eso.

Ahora vives en Arizona, pero ¿cómo es tu relación con República Dominicana?

Muy buena. El deporte de las MMA está creciendo mucho allá. Tengo familia, amigos, y estoy haciendo negocios para cuando me retire regresar y vivir allá. En redes no tengo muchos seguidores, pero no me importa. Soy 100% dominicano y siempre estaré orgulloso de mi tierra.

Waldo Cortes Acosta, a por el triunfo / UFC

Por último, un mensaje para los aficionados latinos y españoles.

Gracias a todos por su apoyo. No se pierdan la pelea del 1 de noviembre contra Ante Delija en Las Vegas. Soy el único latino ahora mismo peleando en el peso completo de la UFC. Denme ese apoyo para que los peleadores latinos sigan creciendo y representando con orgullo. ¡Gracias de corazón!