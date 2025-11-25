La vuelta de Topuria, cada vez más lejos: "La UFC no me ha dicho nada"

El regreso del campeón del peso ligero a la jaula es cada vez más incierto. Ilia Topuria, que este pasado fin de semana estuvo en la esquina de su hermano Aleksandre en Catar, continúa buscando fecha y rival para su próximo compromiso en la mejor liga del mundo. Pese a sus intenciones de subir de división para ir en busca de Islam Makhachev, todo apunta a que antes deberá defender, como mínimo una vez, el cinturón de las 155 libras que conquistó el pasado mes de junio.

Fecha y rival inciertos

Tal y como respondió a SPORT días después de noquear a Charles Oliveira, su intención principal era regresar en el último evento del año, el UFC 323 de diciembre. El dejar atrás los infernales recortes de peso del pluma le iba a permitir “estar más activo” en esta nueva categoría, aunque esta opción quedó descartada meses atrás y serán finalmente Merab Dvalishvili y Alexandre Pantoja quienes estelaricen el último Pay Per View de ESPN.

Precisamente, el nuevo socio de la UFC, Paramount+, quería inaugurar su “mega contrato” de 7.700 millones de dólares con Ilia Topuria como guinda del pastel. En el UFC 324 del próximo mes de enero, que en principio está programado para celebrarse en Las Vegas, el hispanogeorgiano se perfilaba como la opción perfecta para ese primer evento numerado de Paramount. El rival mejor posicionado era Paddy Pimblett, su archienemigo desde hace años dentro de la promotora, en una pelea que prácticamente se vende sola.

Tsarukyan tras su victoria en Catar / UFC

Sin embargo, tras dos semanas de mucho ajetreo entre el UFC 323 de Nueva York y el UFC Qatar, el panorama luce muy diferente. El primer motivo fue la victoria y exhibición de Arman Tsarukyan en tierras cataríes por encima de Dan Hooker, colocándose otra vez como el indiscutible contendiente número uno del peso ligero por delante de “Baddy” y de Justin Gaethje, relegado ahora a un tercer puesto dentro de los candidatos. El armenio está haciendo todo lo posible para llamar la atención del campeón y convencer a la UFC de que merece la oportunidad titular.

"No he tenido ningún acercamiento de parte de la UFC"

Por otro lado, Ilia concedió una entrevista al periodista de ABC Álvaro Colmenero donde deja muy claro que, casi con total seguridad, no estará peleando en enero: “De momento no he tenido ningún acercamiento de parte de la UFC, no me han dicho nada sobre ningún combate, no tengo algo en el horizonte (...). Se analizan los intereses de las dos partes y a ver qué es lo que se cuece”. Estas declaraciones invitan a pensar que “El Matador”, quien suele comenzar los Training Camps con 8-10 semanas de antelación, no se subirá al octágono en el UFC 324 de Las Vegas.

Además, el siempre confiable Ariel Helwani apuntó en su programa que la opción con más enteros para ser el combate estelar de enero es Kayla Harrison vs Amanda Nunes por el título del peso gallo femenino, lo que significaría el regreso de la “GOAT”. Por su parte, la estadounidense Kayla se adjudicó el cinturón en junio y pretende iniciar una nueva era en la división de las 135 libras. “Por lo que parece ahora, la pelea de [Ilia Topuria] no está programada para enero. Lo que escucho es que la principal opción es Kayla contra Amanda. ¿Podrían hacer ambas? Claro. Pero no estoy escuchando que eso forme parte de los planes”, afirmó.

Ahora queda saber qué otras opciones están sobre la mesa. La UFC todavía no ha anunciado oficialmente ningún evento numerado de 2026, aunque debería estar al caer. Lo que parece claro es que nuestro campeón debería volver, como muy tarde, entre febrero o marzo, si quiere estar presente en el UFC Casa Blanca que la empresa celebrará en junio de 2026 con motivo del 250 aniversario de los Estados Unidos.