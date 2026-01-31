Volkanovski vs Diego Lopes, por el título del peso pluma en el UFC 325 hoy: Horario, dónde y cómo ver en España

Hoy es el día de Alexander Volkanovski y de Diego Lopes en el UFC 325 de Sydney, Australia. El dos veces campeón del peso pluma de la UFC, ahora en su segundo reinado tras caer ante Ilia Topuria en 2024, busca defender su cinturón en una revancha ante el brasileño. Ambos peleadores ya se vieron las caras por el título vacante el pasado mes de abril en el UFC 311, una noche en la que The Great tiró de experiencia y oficio para imponerse a lo largo de cinco asaltos.

A sus 36 años, ‘Volk’ recuperó el trono que un día fue suyo y se reafirmó como el mejor peso pluma de la historia.Meses después, la historia vuelve a repetirse. Lopes recuperó sensaciones en septiembre tras noquear a Jean Silva con un espectacular codo giratorio y, pese a la presencia de contendientes sólidos como Lerone Murphy o Movsar Evloev, Dana White decidió concederle otra oportunidad directa.

En el combate coestelar tendremos a un Benoît Saint Denis renacido y con hambre de comerse el mundo se medirá a un veterano de mil batallas como Dan Hooker, uno de esos peleadores que casi garantiza bonos y espectáculo. El francés viene de finalizar a Ruffy en el UFC París y de firmar un devastador KO ante Darius apenas dos meses después en el Madison Square Garden, dos actuaciones que han vuelto a convencer incluso a los más escépticos.

El regreso del superprospecto australiano y rookie del año 2025, Quillan Salkilld, abrirá una cartelera estelar que también contará con el Teixeira vs Tuivasa y un auténtico duelo de estilistas entre Mauricio Ruffy y Rafael Fiziev, dos de los strikers más técnicos y refinados de las 155 libras.

CARTELERA COMPLETA DEL UFC 325

Cartelera principal

#C Alexander "The Great" Volkanovski (27-4) vs. #4 Diego "Pantera" Lopes (27-7) - Cinturón de peso pluma

#6 Dan "Hangman" Hooker (24-13) vs. #8 Benoît "God of War" Saint Denis (16-3, 1 NC) - Peso ligero

#9 Rafael "Ataman" Fiziev (13-4) vs. #14 Maurício "Junior" Ruffy (12-2) - Peso ligero

#12 Tai "Bam Bam" Tuivasa (14-8) vs. #15 Tallison Teixeira (8-1) - Peso pesado

Quillan Salkilld (10-1) vs. Jamie "The King" Mullarkey (18-8) - Peso ligero

Cartelera preliminar

Junior Tafa (6-4) vs. Billy Elekana (9-2) - Peso semipesado

Cam Rowston (13-3) vs. Cody Brundage (11-7, 1 NC) - Peso medio

Jacob "Mamba" Malkoun (8-3) vs. Torrez Finney (11-0) - Peso medio

Jonathan Micallef (8-1) vs. Oban "The Welsh Gangster" Elliott (12-3) - Peso wélter

Kaan Ofli (13-4, 1 NC) vs. Yi "The Tibetan Eagle" Zha (26-5) - Peso pluma

Kim "Strong Dragon" Sang-wook (13-3) vs. Dom "The Dominator" Mar Fan (8-2) - Peso ligero

Keiichiro Nakamura (7-1) vs. Sebastian Szalay (10-1) - Peso pluma

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC 325

El UFC 325 se disputa en la madrugada de este sábado 31 al domingo de enero al 1 de febrero de 2026 en el Qudos Bank Arena de Sídney, con Alexander Volkanovski defendiendo el cinturón del peso pluma en el combate estelar ante Diego Lopes. Para los aficionados españoles, la velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 23:00 horas, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 01:00 (cuando conecta MAX) y la cartelera estelar dará inicio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular).

En España, como de costumbre el evento se podrá seguir en directo a través de la plataforma Max, que ofrece la señal de Eurosport para la cartelera principal y las peleas preliminares. Será necesario disponer de una suscripción activa a Max para poder ver íntegra la velada.