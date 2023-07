Volkanovski a Topuria: "Déjame ser el que te dé una paliza"

Saltan chispas entre Alexander Volkanovski y el hispanogeorgiano Ilia Topuria Alejandro El Grande irrumpió en 'The MMA hour' para hablar con 'El Matador' y retarle

Ilia Topuria y Alexander Volkanovski están destinados a enfrentarse y el duelo está adquiriendo una dimensión importante que ellos mismos se encargan de aumentar construyendo una historia de rivalidad de las que apasiona a la UFC. Alexander Volkanovski irrumpió en 'The MMA hour' para hablar con 'El Matador'.

En el programa The MMA Hour, un referente en del mundo de las Artes Marciales Mixtas, se dio una vuelta de tuerca con la aparición de 'El Matador'. El hispano georgiano fue requerido acerca de la pelea entre Volkanovski y Yair Rodríguez y dijo: "Hizo un buen trabajo". Ilia pasó a explicar cómo se daría un combate contra el campeón: "Para mí, será una pelea fácil [...] Cada vez que subo en la clasificación, cada pelea me resultará más fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil tener un plan de combate contra tipos que son más técnicos que pelear contra alguien que es impredecible".

El número 5 del ranking del peso pluma contó que se ve ganando en el primer asalto. Entonces intervino Volkanovski en el programa para solicitar a Topuria que no pelee en su próxima pelea contra Max Holloway: "Por favor, no luches contra Max. Vamos a hacerlo, déjame ser el tipo que te dé una paliza", soltó el campeón.

'The Great' tiene que hacer frente a una pequeña operación quirúrgica y eso podría empujar a Topuria a un duelo previo con Holloway u otro oponente. Pero Volkanovski quiere un combate en diciembre y quiere la revancha con Makhachev: "Digamos que, si no puedo hacer lo de peso ligero, quiero pelear tan pronto como pueda. En cuanto me opere quiero volver. [...] Pero no tengo plena confianza en que Topuria gane otra pelea y yo quiero ser el tipo que le dé la paliza".

Para 'Alejandro El Grande', el hecho de que Topuria diga que le puede ganar en el primer asalto le pareció algo delirante: "Es que lo que dice realmente no tiene sentido, como eso de 'le ganaría en la primera ronda'. En serio, ¿me ves pelear?", dijo el rey del peso pluma, que señaló que Ilia "no es un desafío". "¿Si creo que ha hecho suficiente para una oportunidad por el título? No, pero la gente quiere esa pelea", concluyó Volakanovski.