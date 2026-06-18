Volkanovski señala el error de Topuria ante Gaethje y 'se moja' en una revancha: lo tiene claro

La derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en el UFC Casa Blanca sigue generando análisis dentro del mundo de las artes marciales mixtas. El hispanogeorgiano perdió el invicto profesional y el cinturón absoluto del peso ligero en una noche muy dura en Washington, pero son muchos los que creen que una posible revancha podría tener un desarrollo diferente.

Uno de ellos es Alexander Volkanovski, antiguo rival de Topuria y una de las voces más respetadas de la UFC. El australiano conoce bien el nivel del ‘Matador’. Fue precisamente ante él cuando Ilia conquistó el cinturón del peso pluma con un KO que cambió su carrera en el UFC 298 y lo terminó de convertir en una de las grandes estrellas de la compañía.

Desde entonces, la relación entre ambos ha pasado de la tensión propia de una pelea de campeonato a un respeto evidente. Volkanovski nunca ha escondido la calidad de Topuria, incluso después de haber sufrido en primera persona su pegada y su precisión dentro del octágono.

El excampeón australiano considera que Topuria cometió un error claro: precipitarse. Según su lectura, Ilia salió demasiado decidido a cerrar la pelea rápido, quizá empujado por el escenario, por la magnitud del evento y por esa sensación de que podía volver a firmar otro nocaut temprano en una noche enorme para la UFC.

El análisis de Volkanovski sobre Topuria

“Pensé que Ilia fue muy agresivo. Creo que intentó apresurar todo al principio, y por eso recibió daño bastante temprano. Lo apresuró, como diciendo: ‘Voy a conseguir el final. Lo voy a conseguir de inmediato. Es la cartelera de la Casa Blanca. Vamos por otro nocaut en la primera ronda’.

Definitivamente podría haberlo logrado, pero si no lo haces, vas a chocar con golpes y agotarte, y eso es más o menos lo que pasó. Fue un riesgo que tomó Ilia”.

La lectura de Volkanovski encaja con lo que se vio dentro de la jaula. Topuria buscó imponer desde muy pronto su presión y su pegada, pero Gaethje encontró respuestas, le hizo daño en los primeros intercambios y consiguió llevar la pelea hacia un terreno de desgaste que terminó favoreciendo al estadounidense.

'Volk' cree que el hispanogeorgiano aprenderá mucho de esa noche y que, con algunos ajustes, tendría muchas opciones de imponerse en una segunda pelea.

Volkanovski cree que Topuria ganaría la revancha

“Ilia aprenderá mucho de eso. Creo que Ilia gana la revancha, y eso no es ningún menosprecio hacia Justin. Ilia era el favorito por una razón. Si no se precipita tanto, pelea a una distancia un poco mejor y hace lo que suele hacer —tender buenas trampas—, acabará encontrándolo. Creo que lo que le costó la pelea fue precisamente ser tan agresivo. Pero eso es lo que hace que la historia sea tan buena para Justin Gaethje… Me parece increíble, y me alegro por él. Es increíble”.

Noticias relacionadas

Por un lado, reconoce el mérito de Gaethje, que firmó una de las victorias más importantes de su carrera y aprovechó perfectamente la oportunidad. Por otro, mantiene intacta su confianza en Topuria, al que sigue viendo con herramientas suficientes para ganar una revancha si consigue pelear con más calma, medir mejor la distancia y volver a construir esas trampas que tantas veces le han dado resultado.