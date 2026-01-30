Volkanovski, entre una segunda juventud y un último baile en UFC

Alexander Volkanovski regresa a la tierra donde es profeta. El australiano defiende este domingo (madrugada del sábado en España) su cinturón del peso pluma de la UFC ante Diego Lopes, que clama venganza tras caer el pasado mes de abril por clara decisión unánime ante The Great. El UFC 325 estará encabezado por esta revancha que puede marcar el futuro inmediato de la división.

‘Volk’, a sus 37 primaveras, afronta el combate con la serenidad de quien ya lo ha conseguido todo. Doble campeón de las 145 libras, cinco defensas exitosas y a un paso de haberse coronado también en el peso ligero frente a Islam Makhachev, Volkanovski es considerado desde hace tiempo uno de los más grandes de todos los tiempos. Su legado es intocable, dentro y fuera de la jaula. Respetado por rivales y amado por la afición, Alex se ha convertido en un referente absoluto para las nuevas generaciones de peleadores.

Este fin de semana está dispuesto a escribir otra página dorada en su libro de récords. Tras convertirse en el primer excampeón mayor de 35 años en recuperar un título absoluto, The Great quiere dejar claro que la sangre nueva del peso pluma todavía no está a su altura. En Sídney, arropado por un público que rugirá desde que suene el icónico Down Under, volverá a medirse a Diego Lopes, un guerrero con poder de KO que llega decidido a ajustar cuentas.

LOPES, CON SED DE VENGANZA

El brasileño de 31 años, afincado en México, debutó en la UFC en mayo de 2023 con derrota, pero a partir de ahí encadenó cinco victorias —tres de ellas por finalización— que le abrieron las puertas a una oportunidad titular por el cinturón vacante tras la subida de Ilia Topuria. En aquel main event de Miami, el ganador fue claro: Volkanovski impuso su excelso IQ de combate, gestionó los tiempos y se llevó la pelea a las cartulinas para iniciar su segundo reinado. Al otro lado, un Diego Lopes devastado rompía a llorar en el vestuario tras sentir que había dejado escapar la gran oportunidad de su vida.

Lejos de hundirse, Lopes respondió como hacen los elegidos. Se repuso con un espectacular KO por codo giratorio ante Jean Silva y mandó un mensaje directo a Dana White: estaba listo para una revancha. La UFC aceptó el desafío, dejó en espera a nombres como Lerone Murphy o Movsar Evloev y le concedió una nueva oportunidad para demostrar si realmente tiene madera de campeón.

¿ÚN ÚLTIMO BAILE?

Volkanovski llega al duelo con la confianza de poder repetir el mismo plan maestro: tocar y no ser tocado. En su primer enfrentamiento controló a Lopes sin necesidad de fuegos artificiales, sabiendo cuándo acelerar y cuándo enfriar la pelea para imponer un ritmo incómodo para un Diego que, en muchas ocasiones, tira más de corazón que de cabeza.

El KO de Topuria a Volkanovski / EFE

El combate en tierras oceánicas abre también un interrogante mayor: ¿será esta la última vez que veamos a Alexander Volkanovski en la UFC? Con 17 peleas en la promotora (balance de 14-3) y habiéndolo ganado absolutamente todo, una derrota —especialmente si llega por KO o TKO— podría empujar al australiano hacia el retiro. The Great ya confesó que estuvo cerca de colgar los guantes tras los nocauts consecutivos sufridos ante Makhachev y Topuria, aunque decidió darse un último esprint para recuperar su trono.

Con el cinturón de nuevo en su cintura y la vida resuelta en lo económico, Sídney podría ser el escenario del último baile de una leyenda.