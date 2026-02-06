Vía libre para Topuria: estas son las dos fechas para su regreso

El doeble campeón está de vuelta. Y más que nunca.Tras las informaciones publicadas el pasado jueves que confirmaban que el episodio judicial entre Ilia Topuria y su expareja ya es cosa del pasado, el entorno del ‘Matador’ vuelve a mirar al futuro con optimismo. Y lo hace con dos fechas marcadas en rojo en el calendario.

Una de las grandes incógnitas era si Ilia podría seguir utilizando su búnker personal, un gimnasio de última generación instalado en su domicilio y pieza clave en la preparación de sus campamentos de entrenamiento. Un espacio que se ha convertido en un elemento indispensable para el Topuria Team. Tal y como confirmó Marca, ese cuartel general se mantiene intacto, lo que permite al campeón regresar a su hábitat natural.

Con su centro de operaciones asegurado y los problemas personales atrás, Topuria ya ha activado el modo competición. Él mismo lo anunció en su cuenta de Instagram con un mensaje tan breve como contundente: “El campeón está de vuelta”, acompañado de la ya icónica rosa con la que suele obsequiar a sus rivales tras derrotarlos.

Topuria, antes del combate ante Oliveira / Ronda Churchill

Los planes deportivos no han variado desde que el hispanogeorgiano comunicara que no competiría en el primer cuatrimestre de 2026. La idea inicial de la UFC y de Dana White, presionados además por el nuevo socio televisivo Paramount+, era que Topuria encabezara el primer evento numerado del año, el UFC 324. Al confirmarse su ausencia, la promotora optó por crear un título interino, que ahora ostenta Justin Gaethje tras imponerse a Paddy Pimblett por decisión unánime. A partir de aquí, el escenario se bifurca en dos caminos claros.

GAETHJE EN LA CASA BLANCA, LA OPCIÓN MÁS LÓGICA

La vía más natural para la UFC pasa por la unificación de los cinturones absoluto e interino. Enfrentar a Ilia Topuria y Justin Gaethje en el evento más ambicioso de la compañía en todo 2026 y el más extravagante desde aquel UFC 306 en la Sphere de Las Vegas. Cuando existen dos campeones en una misma división, la lógica deportiva empuja a cruzarlos. Existen excepciones —como la reciente situación en el peso pesado con Tom Aspinall y Jon Jones—, pero son casos puntuales.

¿Y qué mejor escenario que el UFC Casa Blanca, previsto para el 14 de junio? Un evento impulsado por Donald Trump como guiño personal a Dana White y como celebración anticipada del 250 aniversario de Estados Unidos. Para una noche así, la UFC necesita símbolos. Gaethje, uno de los pocos peleadores que siempre entra al octágono envuelto en la bandera estadounidense, encaja a la perfección. Y al otro lado, una superestrella global como Topuria, actual número dos del ranking libra por libra.

El propio Ilia ya dejó caer en redes sociales hace meses su interés en protagonizar ese evento. Además, Álvaro Colmenero, periodista de ABC y la fuente más fiable en lo relativo a peleadores españoles en UFC, aseguró que existen “un 90% de probabilidades” de que el combate en la Casa Blanca sea ante Gaethje.

SUBIR A POR EL TRIPLE CINTURÓN

“Si gana Gaethje, creo que la UFC tiene otras intenciones”, declaró Topuria el pasado diciembre en una entrevista con Carlos Contreras Legaspi (ESPN) durante un evento de WOW. La realidad es que, a nivel comercial, el combate más explosivo era un Topuria vs. Paddy Pimblett, un cruce capaz de paralizar la promotora más por el morbo personal que por el equilibrio deportivo, claramente favorable al campeón.

Una creatividad entre Islam Makhachev e Ilia Topuria / YOUTUBE

Con Gaethje como único campeón interino del ligero y meses de incertidumbre por delante, tampoco puede descartarse una subida de Ilia al peso wélter para enfrentarse a Islam Makhachev, un mega combate generacional que estuvo a un paso de concretarse en 2025. En ese escenario, ‘The Highlight’ defendería su estatus en la Casa Blanca frente al ganador del Max Holloway vs. Charles Oliveira por el cinturón BMF, mientras que el hipotético Topuria vs. Makhachev podría celebrarse semanas después durante la International Fight Week de Las Vegas, la semana más importante del calendario UFC y escenario del último combate del hispanogeorgiano. El tablero ya está montado. Ilia ha vuelto. Ahora solo falta saber qué camino tomará el campeón.