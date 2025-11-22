Dónde ver el Topuria - Almakhan del UFC Qatar hoy por TV, online y en directo

Ya está todo listo para ‘El Conquistador’ en UFC Qatar. Aleksandre Topuria regresa esta tarde de sábado 22 de noviembre a la jaula para disputar un combate clave dentro del peso gallo ante Bezkat Almakhan, un duelo que podría impulsarle a las puertas del Top-30 de la división. Será su segunda aparición en la UFC, la misma organización en la que su hermano Ilia Topuria reina como campeón del peso ligero.

El duelo enfrenta a dos de los jóvenes talentos más prometedores del peso gallo. Almakhan, con un récord de 1-1 en la empresa, plantó cara en su debut a todo un exaspirante como Umar Nurmagomedov, quien podría volver a disputar el cinturón en 2026. Tras aquella derrota, el kazajo se redimió con un espectacular KO sobre Brad Katona, confirmando que el poder de nocaut es su principal carta de presentación.

Aun así, Aleksandre parte con una ligera ventaja por su mayor completitud técnica y dominio de la lucha, algo que ya dejó entrever en su debut frente a Colby Thicknesse, donde se impuso por una clara decisión unánime gracias a un boxeo limpio, un grappling efectivo y una defensa sobresaliente. La hoja de ruta, sobre el papel, pasa por llevar el combate al suelo y buscar una finalización.

CARTELERA COMPLETA DEL UFC QATAR

#2 Arman Tsarukyan (22-3-0) vs. #7 Dan Hooker (24-12-0)

#1 Belal Muhammad (24-4-0) vs. #6 Ian Machado Garry (16-1-0)

#9 Volkan Oezdemir (20-8-0) vs. #14 Alonzo Menifield (17-5-1)

Jack Hermansson (24-9-0) vs. Myktybek Orolbai (14-2-1)

#7 Serghei Spivac (17-6-0) vs. #11 Shamil Gaziev (14-1-0)

#8 Alex Perez (25-9-0) vs. #9 Asu Almabayev (22-3-0)

Preliminares

Bogdan Grad (15-3-0) vs. Luke Riley (0-0-0)

Abdulrakhman Yakhyaev (1-0-0) vs. Rafael Cerqueira (11-3-0)

#12 Tagir Ulanbekov (17-2-0) vs. Kyoji Horiguchi (18-2-0)

Bekzat Almakhan (12-2-0) vs. Aleksandre Topuria (6-1-0)

Ismail Naurdiev (24-8-0) vs. Ryan Loder (8-2-0)

Nurullo Aliev (10-0-0) vs. Shem Rock

Nicolas Dalby (23-6-1) vs. Saygid Izagakhmaev

Marek Bujlo vs. Denzel Freeman

¿A QUÉ HORA PELEA ALEKSANDRE TOPURIA?

El UFC Qatar se celebrará en Doha hoy sábado 22 de noviembre. La cartelera preliminar comenzará a las 16:00 horas de España (a las 17:00 horas en MAX) y la cartelera estelar arrancará a las 19:00 horas CET. La pelea entre Aleksandre Topuria y Bezkat Almakhan está programada entorno a las 17:15-17:30 horas aproximadamente, siendo la segunda pelea que emitirá MAX en su retransmisión. El UFC Qatar se podrá seguir a través de la app o web de MAX en directo. Otra opción, especialmente para los preliminares, es UFC Fight Pass, disponible en la app de la UFC.