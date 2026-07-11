Dónde ver la pelea de McGregor vs Holloway en UFC 329 hoy en directo y por streaming en España

Llega el momento que tantos de nosotros estábamos esperando. Conor McGregor regresa a un octágono de la UFC cinco años después, y lo hace para enfrentarse nada más y nada menos que a Max Holloway en una revancha épica en el UFC 329 de Las Vegas. El combate será a cinco asaltos y en el peso wélter, por lo que habrá espectáculo asegurado.

Más de 1.800 días después, Conor regresa este sábado 11 de julio (durante la madrugada del domingo 12 en España) para enfrentarse a Holloway: no es un rival cualquiera. ‘Blessed’ es excampeón del peso pluma, antiguo campeón BMF y uno de los nombres más respetados de la UFC. También es un viejo conocido para McGregor, que ya le derrotó en 2013, cuando ambos todavía estaban muy lejos de ser lo que son hoy.

Las entradas para ver el regreso más esperado de los últimos años se agotaron en cuestión de segundos y se espera un T-Mobile Arena a rebosar para ver a dos iconos volver a cruzar sus caminos. Además, Dana White se ha encargado de vestir la noche con una cartelera repleta de grandes pleitos.

En el combate coestelar habrá un duelo europeo de mucho interés entre Benoit Saint Denis y Paddy Pimblett en la categoría del peso ligero. El de Liverpool viene de perder de forma clara ante Justin Gaethje y deberá frenar la caída ante un perro de presa como BSD, exmilitar de las fuerzas especiales francesas que, en caso de conseguir una finalización, podría quedar muy cerca de una oportunidad titular.

Cartelera UFC 329 / UFC

DÓNDE VER LA PELEA DE MCGREGOR VS HOLLOWAY Y TODO EL UFC 329

El UFC 329 se disputa en la madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con Conor McGregor y Max Holloway peleando en el combate estelar dentro de la categoría wélter. Para los aficionados españoles, la velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 23:00 horas, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 01:00 y la cartelera estelar dará inicio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular).

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Está previsto que la pelea de McGregor y Holloway se dispute entre las 05:00 y las 06:00 horas de la madrugada, según como vayan los combates anteriores. En España, el evento se podrá seguir en directo a través de la plataforma Max, que ofrece la señal de Eurosport para la cartelera principal y las peleas preliminares. Será necesario disponer de una suscripción activa a Max para poder ver íntegra la velada. En Sport, además, a partir de las 01:00 horas ofreceremos el seguimiento de toda la última hora del evento en directo.