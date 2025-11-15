Dónde ver el Makhachev - Della Maddalena del UFC 322 en directo y online en España

El Madison Square Garden de Nueva York vuelve a vestirse de gala esta noche. Jack Della Maddalena pone en juego por primera vez el cinturón del peso wélter ante Islam Makhachev en el combate estelar del UFC 322, una cita que puede redefinir el mapa de las 170 libras y el debate sobre el mejor libra por libra del planeta. La velada se disputa este sábado 15 de noviembre en Estados Unidos, madrugada del sábado 15 al domingo 16 en España.

El duelo por el cinturón llega cargado de narrativa. Della Maddalena aterriza en Nueva York como campeón y una de las figuras en mayor ascenso del momento, tras arrebatar el título a Belal Muhammad con un boxeo afilado, presión constante y un trabajo al cuerpo que ha ido desarmando rivales desde su llegada a la élite. Al otro lado del octógono estará Islam Makhachev, antiguo rey del peso ligero y heredero del legado daguestaní, que busca convertirse en doble campeón tras años de dominio y varias defensas exitosas del cinturón.

El resto de la cartelera estelar mantiene el listón alto. En el coestelar, Valentina Shevchenko defiende el cinturón del peso mosca femenino ante Zhang Weili, que sube de categoría con la intención de convertirse también en campeona en dos divisiones. El cuadro principal lo completan duelos de alto octanaje como Sean Brady contra Michael Morales y el cruce entre Leon Edwards y Carlos Prates en el peso wélter, además del Beneil Dariush vs Benoît Saint-Denis en el peso ligero, todos ellos con implicaciones directas en los rankings de sus divisiones.

¿CUÁNDO PELEA MAKHACHEV CONTRA DELLA MADDALENA?

Para los aficionados españoles, el plan es de madrugón. Los primeros preliminares arrancan a las 00.00 horas en horario peninsular, seguidos de la cartelera preliminar a partir de las 02.00. La cartelera estelar, con el Della Maddalena vs Makhachev como plato fuerte y el Shevchenko vs Zhang por el título del peso mosca femenino en el coestelar, está programada para empezar a partir de las 04.00 de la madrugada del domingo 16. La pelea de Islam, por tanto, podría caer entorno a las 6 o 7 de la mañana.

En España, el UFC 322 se podrá seguir en directo y en exclusiva a través de Eurosport dentro de la plataforma Max, que ofrece la señal de la cartelera principal y los combates preliminares. Será imprescindible contar con una suscripción activa a Max para poder ver la velada completa en streaming. Eurosport, que posee los derechos de emisión de la UFC en el país, emitirá el evento desde las 02.00 con las preliminares y prolongará la retransmisión hasta el final del evento, incluyendo la pelea por el título wélter entre Della Maddalena y Makhachev