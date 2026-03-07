Dónde ver el Holloway vs Oliveira del UFC 326 hoy en directo y online

La UFC regresa a Las Vegas con una de esas peleas que, por nombre, trayectoria y simbolismo, elevan cualquier cartelera. UFC 326 tendrá como gran atractivo el enfrentamiento entre Max Holloway y Charles Oliveira, dos veteranos de élite que volverán a coincidir en el octágono con el cinturón BMF en juego. No es solo una pelea entre figuras históricas de la compañía, sino un cruce entre dos estilos muy distintos y dos competidores que llevan años instalados en la élite mundial.

Holloway llega como actual poseedor del cinturón que identifica al peleador más duro y competitivo de la organización. El hawaiano se ha ganado ese reconocimiento a base de guerras, volumen de golpeo, resistencia y momentos que ya forman parte de la historia reciente de la UFC. Su nombre sigue ligado a algunas de las noches más impactantes de la promotora, y su capacidad para mantener un ritmo alto durante todos los asaltos le convierte en un rival especialmente difícil de descifrar. Enfrente tendrá a un Oliveira que representa todo lo contrario en cuanto a lectura táctica, pero el mismo nivel de peligro. El brasileño es imprevisible, agresivo y siempre amenaza con cambiar el rumbo del combate en cualquier intercambio o en el más mínimo error del rival.

El choque entre ambos tiene un atractivo evidente porque enfrenta dos maneras opuestas de entender la pelea. Holloway destaca por su precisión, su cardio y su capacidad para castigar de forma constante sin bajar el nivel. Oliveira, en cambio, suele sentirse cómodo en el desorden, en los escenarios más abiertos y en esos momentos en los que la pelea se vuelve caótica. Ahí es donde mejor aparece su instinto, especialmente cuando encuentra opciones de sumisión o secuencias de ataque que obligan al rival a sobrevivir más que a competir. Esa combinación convierte el combate principal en uno de los más llamativos del evento y en una pelea capaz de justificar por sí sola toda la velada.

Además del estelar, la cartelera principal tendrá otros nombres interesantes. En el combate coestelar, Caio Borralho buscará recuperar terreno en el peso medio ante Reinier de Ridder, en un duelo importante para dos peleadores que necesitan una victoria de peso para seguir cerca de la zona alta de la división. También estará presente Raul Rosas Jr., uno de los jóvenes más observados por el público, que afrontará una prueba exigente frente a Rob Font, un rival con experiencia, nivel y suficiente recorrido como para medir de verdad su evolución. El resto de la main card lo completan los cruces entre Drew Dober y Michael Johnson, y Gregory Rodrigues contra Brunno Ferreira, dos peleas que prometen mucho intercambio y un ritmo alto desde el inicio.

Dónde ver el Holloway vs Oliveira del UFC 326 hoy en directo y online

En España, el evento obligará a trasnochar. Los primeros preliminares arrancarán a las 23:00 del sábado, la cartelera preliminar comenzará a la 1:00 de la madrugada y la principal está prevista para las 3:00 del domingo. Si no hay grandes retrasos, la pelea entre Holloway y Oliveira podría celebrarse en torno a las 5:00. La retransmisión se podrá seguir a través de Eurosport en HBO Max, mientras que los primeros combates estarán disponibles en UFC Fight Pass.