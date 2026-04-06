La única opción de Gaethje para sobrevivir a Topuria en la Casa Blanca: "Es capaz de hacerlo"

La Casa Blanca empieza a vestirse de gala para acoger uno de los eventos más esperados —y también más insólitos— de la historia de la UFC. En el edificio político más importante del mundo, residencia de Donald Trump, será Ilia Topuria quien ponga la banda sonora a base de golpes en una noche que promete marcar un antes y un después.

‘El Matador’ defenderá el próximo 14 de junio en Washington su cinturón del peso ligero, el mayor tesoro para cualquier peleador de artes marciales mixtas. Enfrente tendrá a otra figura histórica como Justin Gaethje, el hombre con más bonos por desempeño en la historia de la promotora y que buscará arrebatarle al hispanogeorgiano el trono de las 155 libras.

El combate, plato principal de una velada en la que Alex Pereira y Ciryl Gane pelearán previamente por el cinturón interino del peso pesado, parte con un claro favorito en las casas de apuestas. Topuria, que ya es doble campeón con solo 29 años, viene de noquear de forma consecutiva a tres leyendas como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira. Unas victorias que lo han catapultado definitivamente a la élite absoluta del deporte y que lo colocan en una posición privilegiada para seguir agrandando su legado.

El hispanogeorgiano lo tiene todo de cara para dar otro paso hacia su gran sueño: convertirse en campeón en tres divisiones diferentes, un logro inédito que lo situaría directamente en la conversación por el GOAT de las MMA.

Topuria, muy favorito

En el otro lado de la jaula estará un Gaethje en el tramo final de su carrera, pero aún con dinamita en las manos. A sus 37 años, el campeón interino del ligero acumula más de una veintena de combates profesionales y un historial marcado por guerras dentro del octágono. Su mentón ha sido puesto a prueba en múltiples ocasiones —como en el brutal KO que le propinó Holloway— y, en un deporte como este, el paso del tiempo no perdona.

Justin Gaethje, left, and Paddy Pimblett battle in an interim lightweight title fight during the UFC 324 mixed martial arts event Saturday Jan. 24, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Steve Marcus) / Steve Marcus

Aun así, ‘The Highlight’ llega tras vencer a Paddy Pimblett en enero en una batalla sin cuartel a cinco asaltos, un combate más cercano a una pelea de bar que a un duelo técnico entre aspirantes al trono. Esa victoria le devolvió al primer plano y le otorgó el cinturón interino, colocándolo de nuevo frente a una oportunidad titular… la tercera de su carrera tras caer ante Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira.

El consejo de Dariush

El gran debate gira en torno a qué estilo se impondrá. Topuria representa el orden, la precisión y la inteligencia táctica; Gaethje, el caos, la violencia y el intercambio constante. Sobre ello opinó Beneil Dariush en declaraciones a MMA Junkie: “Justin necesita hacer que la pelea sea fea, porque es capaz de hacerlo”.

El estadounidense de origen iraní desarrolló su idea con ejemplos claros: “Cuando peleó contra Dustin Poirier, que tiene un boxeo muy limpio, Justin consiguió romper el ritmo y convertir la pelea en algo feo. Lo mismo con Michael Johnson. Necesita provocar lo que él llama ‘choques de coches’. Hacer que todo sea caótico e incómodo”.

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Ese parece ser el único camino para desactivar a un peleador como Topuria, que rara vez comete errores y que castiga cualquier mínima concesión. El mejor ejemplo es su combate ante Oliveira: el brasileño, fiel a su estilo agresivo, fue a buscar el intercambio sin medir riesgos… y lo pagó caro con un KO fulminante en apenas dos minutos.La incógnita es si Gaethje será capaz de arrastrar a Topuria a ese terreno salvaje o si, por el contrario, el campeón volverá a imponer su control quirúrgico.