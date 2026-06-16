Último parte médico de Topuria: abandona el hospital con una rotura del hueso orbital sin cirugía

El combate histórico celebrado en la Casa Blanca dejó consecuencias severas para Ilia Topuria. Según informa ABC, el hispano-georgiano sufrió fracturas sin desplazamiento en ambos huesos orbitales, con especial afectación en el ojo derecho. Aunque la lesión es seria, el hecho de que no exista desplazamiento evita una intervención quirúrgica inmediata.

ABC detalla que los especialistas recomiendan varios meses de reposo, controles médicos continuos y una vuelta progresiva a los entrenamientos. En consecuencia, el luchador no competiría de nuevo antes de 2027, un golpe duro para su trayectoria, que hasta ahora había sido impecable dentro de la UFC.

Durante el combate, Topuria experimentó pérdida de visión parcial, algo que él mismo reconoció después. Las imágenes posteriores mostraban un daño evidente en la zona orbital, reflejo del castigo acumulado durante una pelea de enorme exigencia.

Este nuevo parte médico se convierte en la primera información sólida sobre su estado, dado que la UFC aún no ha publicado un informe oficial.

Lo que dijo Dana White tras la pelea

El primer diagnóstico público llegó de la mano del presidente de la UFC, Dana White. Su valoración fue directa y preocupante: "Sí, Ilia está en el hospital. Está hecho polvo. No soy médico, pero probablemente se ha roto el hueso orbital de su ojo".

White insistió en que la prioridad absoluta es la recuperación del peleador: "Mi plan para él es que vuelva a casa, descanse, se recupere y se tome su tiempo. Esta noche fue muy dura para él. Solo quiero asegurarme de que esté bien y que ni siquiera piense en volver a pelear".

Un futuro en pausa, pero no detenido

Pese a la gravedad de las lesiones, Topuria dejó un mensaje de resiliencia en redes sociales. Felicitó a Gaethje, asumió la derrota sin excusas y prometió volver "más fuerte, más sabio y mucho más peligroso". También dejó abierta la puerta a una revancha que, según él, "está lejos de terminar".