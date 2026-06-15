UFC
Última hora sobre el estado de salud de Ilia Topuria: "Probablemente se ha roto el hueso orbital de su ojo"
El presidente de la UFC detalla la gravedad de los daños que ha sufrido el hispano-georgiano tras su derrota ante Justin Gaethje
La noche en la Casa Blanca dejó un sabor amargo para Ilia Topuria. Tras caer ante Justin Gaethje por la detención de su esquina al final del cuarto asalto, el hispano-georgiano fue trasladado de inmediato al hospital más cercano de Washington DC, siguiendo el protocolo habitual de la UFC en combates de alta dureza.
Según informa Marca, Topuria abandonó el recinto en ambulancia, con el rostro visiblemente castigado y múltiples zonas inflamadas, especialmente alrededor del ojo derecho y ambos pómulos. En el hospital se le están realizando pruebas para determinar el alcance real de las lesiones.
El parte médico según Dana White
El presidente de la UFC, Dana White, ofreció una valoración directa y preocupante sobre el estado del excampeón.
Sus palabras, cargadas de franqueza, reflejan la dureza del combate y la gravedad de los daños: "Sí, Ilia está en el hospital. Está hecho polvo. No soy médico, pero probablemente se ha roto el hueso orbital de su ojo."
White insistió en que la prioridad absoluta es la recuperación del peleador: "Mi plan para él es que vuelva a casa, descanse, se recupere y se tome su tiempo. Esta noche fue muy dura para él. Solo quiero asegurarme de que esté bien y que ni siquiera piense en que vuelva a pelear. Solo quiero que vuelva a casa, se relaje, descanse y se recupere."
El énfasis del presidente en evitar cualquier presión sobre un posible regreso inmediato subraya la preocupación real dentro de la organización.
Un combate que dejó huella
Desde el segundo asalto, Gaethje logró conectar repetidamente sobre el rostro de Topuria, acumulando un castigo que se hizo evidente a simple vista. Aun así, el hispano-georgiano mostró la resistencia que ha marcado su carrera, intentando revertir una pelea que se le había complicado desde los primeros minutos.
La incertidumbre sobre su estado exacto se mantiene hasta que concluyan las pruebas médicas, pero el mensaje de White deja claro que la prioridad es la salud del peleador por encima de cualquier plan deportivo.
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